Corse dei bus saltate? "Start Romagna fa il possibile, applicate le penali quando il servizio non viene reso"

Sono state numerose nelle ultime settimane le segnalazioni da parte dei cittadini utenti del servizio di trasporto pubblico locale per quanto riguarda i disservizi dei bus urbani, dalle corse soppresse a quelle eccessivamente piene, tanto che non fanno neanche salire gli studenti per raggiungere la scuola. Il Partito Democratico ha quindi interrogato la giunta in Consiglio Comunale, nel corso del Consiglio di lunedì pomeriggio. Altre lamentele riguardano il fatto che Start Romagna non risponde ai reclami e alla segnalazioni.

Nella sua risposta l'assessore alla Mobilità Giuseppe Petetta ha spiegato che i disservizi nascono “dalle criticità di personale presenti su tutto il bacino romagnolo, ed anzi la carenza di personale viaggiante è un problema nazionale”. Le corse saltano per gli autisti mancanti. Dal Comune si spiega che sono partiti i solleciti: “Abbiamo ribadito al gestore di attuare i servizi previsti nei contratti di servizio in essere” e che nel frattempo “vengono applicate le penali previste dal contratto e detratto dai contributi il valore delle minori percorrenze svolte”. Ed infine Petetta: “Start Romagna sta facendo tutto il possibile per aumentare il personale viaggiante”.