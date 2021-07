Dissesto idrogeologico del territorio, il Comitato di Quartiere di Villafranca organizza una tavola rotonda

Il Comitato di Quartiere di Villafranca organizza una tavola rotonda concernente il tema del dissesto idrogeologico del territorio. L'incontro si terrà mercoledì alle 20.30 all'ex Istituto Agrario di Villafranca in via XIII Novembre 88, all'angolo con via Lughese 262. Interverranno Ezio Tondini (docente universitario e Presidente Onorario della Società Idrologica Italiana); Giuseppe Petetta (assessore con delega alle Politiche Ambientali ed Energetiche del Comune di Forlì); Marcello Arfelli (responsabile Acque e Suolo Protezione Civile del Comune di Forlì); Chiara Benaglia (capo settore del Consorzio di Bonifica della Romagna); Sara Conficconi (Comitato No Megastore - Forlì) e il coordinatore del Comitato di Quartiere Valerio Giulianini. I cittadini interessati, potranno assistere all'evento in loco - fino ad esaurimento posti e nel rispetto delle normative sanitarie anti Covid 19 - oppure in diretta streaming sulla pagine Facebook "No megastore - Forlì" e "Comitato di Quartiere Villafranca di Forlì".