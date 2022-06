"Distanti, ma uniti": le sfide imposte dal covid, il Comune di Forlimpopoli riceve l’Oscar della Salute

C’è anche il Comune di Forlimpopoli fra i premiati dell’Oscar della Salute 2021, consegnati venerdì mattina durante il 19° Meeting Italiano Città Sane - Oms che si è svolto ad Ancona. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti il sindaco Milena Garavini e l’assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Servizi educativi per la prima infanzia Elisa Bedei. La città artusiana ha ottenuto il premio "Menzione Speciale per Comuni con meno di 15mila abitanti" con il progetto 'Distanti, ma uniti', portato avanti fra il febbraio e il giugno del 2020 per aiutare i cittadini ad affrontare le tante difficoltà evidenziatesi durante il periodo di lockdown più stretto.

"Era un momento estremamente difficile per tutti - ricordano il sindaco Garavini e l’assessore Bedei - e per aiutare nel concreto i nostri concittadini abbiamo messo in campo molteplici interventi. Ad esempio, solo per ricordare le iniziative principali, grazie alla rete della solidarietà sono stati consegnati a domicilio delle famiglie bisognose pacchi alimentari, pasti preparati dall’istituto alberghiero, pizze e cene offerte dai ristoratori del territorio. Sono arrivati a casa degli anziani soli anche i farmaci di cui avevano bisogno".

"Abbiamo istituito un telefono amico, con un numero di emergenza attivo 24 ore al giorno; inoltre, tutte le famiglie in difficoltà sono state contattate telefonicamente - ricordano ancora -. Ma abbiamo pensato anche ai più piccoli con la lettura e l’invio quotidiano di favole e filastrocche per tutti i bimbi. Abbiamo messo in moto tutti gli strumenti a nostra disposizione per far sentire la vicinanza della comunità alle persone in difficoltà e dare sostegno nell’emergenza ai più fragili: complessivamente siamo riusciti a supportare un migliaio di persone, fra cui 400 membri di famiglie in difficoltà, 200 anziani, 600 bambini delle scuole dell’infanzia e primaria. Siamo felici dei risultati raggiunti a cui oggi si aggiunge questo riconoscimento. Lo condividiamo con tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito al progetto e che vogliamo ringraziare ancora una volta".

Rete Italiana Città Sane è l’unica associazione italiana accreditata presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente vi aderiscono oltre 70 Comuni italiani e la Regione Emilia-Romagna. I Comuni associati puntano a costruire, insieme al Coordinamento nazionale, un percorso condiviso di raccolta, analisi e diffusione degli elementi migliori e replicabili delle buone pratiche messe in campo sui territori per promuovere corretti stili di vita, prevenire le malattie e migliorare la qualità di vita delle cittadinanze.