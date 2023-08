Timori per l'ondata di maltempo di inizio settimana: parte la distribuzione dei sacchi di sabbia nei quartieri

Preoccupa l'ondata di maltempo attesa per l'inizio della prossima settimana anche nel Forlivese. In via preventiva il coordinatore del Comitato di quartiere dei Romiti, Stefano Valmori, su richiesta dei residenti, ha contattato l'amministrazione comunale al fine di richiedere sacchi di sabbia da utilizzare come protezione da eventuali allagamenti. E la Protezione Civile ha provveduto venerdì mattina alla consegna ai quartieri colpiti lo scorso maggio dall'alluvione.

"Sono stati consegnati nei punti di raccolta concordati con i coordinatori dei Comitati di quartiere - afferma l'assessore Giuseppe Petetta -. Questo si è reso necessario per garantire la sicurezza dei residenti in vista delle precipitazioni attese nei prossimi giorni". Per quanto riguarda i Romiti e il quartiere Cava-Villanova saranno distribuiti ai residenti nei pressi del palazzetto di via Sapinia, mentre per i residenti del quartiere San Benedetto la distribuzione avviene nel parcheggio in corrispondenza dell'edicola di via Gorizia e nell'area tra via Autoparco e via Pelacano.