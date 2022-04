Disturba i clienti del locale, trovato col coltello. Una donna evade dai domiciliari: 3 denunce della Polizia

Occhio vigile della Polizia in città. Tre persone sono state denunciate della Polizia di Stato nell’ambito delle attività di controllo del territorio. La prima è una 42enne che dovrà rispondere del reato di evasione dagli arresti domiciliari, poiché a seguito di tre controlli operati nei suoi confronti dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura non è stata trovata presente all’interno dell’abitazione dove era stata autorizzata a scontare la misura detentiva. Una volta rintracciata è stata ricollocata nel domicilio e la sua violazione è stata segnalata alla Autorità Giudiziaria. Il secondo denunciato è un 20enne trovato in possesso di un coltello di genere proibito in occasione di un intervento svolto in un locale pubblico dove stava molestando gli avventori. Il coltello era nascosto in una tasca del suo giubbotto ed è stato trovato a seguito di perquisizione svolta di iniziativa su segnalazione di un dipendente del locale che ha segnalato agli agenti intervenuti di avere notato l’arnese che parzialmente sfilava dalla tasca stessa. Infine, è scattata una denuncia per inosservanza della normativa sull’immigrazione a carico di un 21enne egiziano identificato in centro e che non è risultato in regola con le norme sul soggiorno.