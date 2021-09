Disturba le donne di passaggio davanti alla stazione, intervento di carabinieri e polizia per bloccarlo

Intervento congiunto di Carabinieri e Polizia di Stato per bloccare un soggetto che dava disturbo alla stazione ferroviaria intorno alle 21,30 di mercoledì sera. Pochi minuti prima della rissa in centro storico, infatti, la pattuglie in servizio per il controllo della città si sono dovute concentrare in zona stazione dove è stato fermato un soggetto perché, secondo le segnalazioni giunte alle forze dell'ordine, importunava le passanti ed in particolare quelle che dalla stazione si accingevano a raggiungere la loro macchina parcheggiata, cercando di intrufolarsi nelle auto con loro dentro. Alla vista delle divise il soggetto, un cittadino straniero, ha poi dato in escandescenze, rendendo necessario l'arrivo di rinforzi per bloccarlo e riportarlo alla calma. Il tutto è avvenuto sotto gli occhi delle persone presenti in quell'orario in stazione ferroviaria. Sono in corso le attività per procedere ad eventuale denuncia.