Disturbato dai cani dei vicini: nella discussione spunta un coltellaccio da cucina

La Polizia di Stato ha denunciato un 44enne forlivese per "porto di strumenti atti ad offendere al di fuori della propria abitazione". Mentre stavano transitando nella prima periferia della città, gli agenti della Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale ha notato un capannello di persone che stavano discutendo, alcune delle quali alla vista della pattuglia ne hanno richiesto l’intervento richiamando l’attenzione del personale in divisa a sbracciate.

I poliziotti hanno accertato che una delle persone in lite aveva portato fuori della sua abitazione un lungo coltello da cucina, visibile ad occhio nudo perché il manico fuoriusciva dalla tasca del pantalone. L’uomo, che alla vista degli agenti ha cercato di allontanarsi, è stato prontamente bloccato e disarmato. Dagli accertamenti sarebbe emerso che il 44enne aveva poco prima urlato dalla finestra della sua abitazione poiché infastidito dal continuo latrare di alcuni cani di proprietà dei condomini e dei vicini.

Qualche minuto dopo, i proprietari degli animali avevano suonato al suo campanello, per chiedere contezza delle offese e delle urla contro i loro animali. L'uomo è quindi sceso in strada, portandosi dietro il coltello, ma la presenza di una volante della Polizia, che proprio in quel momento stava pattugliando l’area, ha interrotto la discussione senza che il soggetto neanche estraesse e impugnasse il coltello. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato alla magistratura.

