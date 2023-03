Tra diete impossibili e abbuffate "all you can eat", 560 giovani si confrontano sui disturbi alimentari

Sono circa 560 su tutto il territorio provinciale gli studenti di seconda e terza media e del biennio delle scuole superiori che partecipano, in presenza (250) e in videocollegamento all’incontro “All you can know - – Tutte le informazioni che possiamo avere per nutrire al meglio corpo, mente ed emozioni”, che si tiene alla Fabbrica delle Candele mercoledì per la dodicesima edizione della “Giornata Nazionale sui disturbi alimentar”i. Obiettivi dell’incontro-dibattito, che si svolgerà di mattina dalle 10 alle 11,30, è quello di proporre la via per una vita sana, specialmente contro la piaga giovanile dei disturbi alimentari, che vanno dall’anoressia al sovrappeso e l’obesità.

Negli ultimi anni è dilagata la moda dell’ ”all you can eat”, luoghi dove con pochi soldi si può mangiare fino a scoppiare. Ma siamo sicuri che la scelta sia sana? E’ possibile che al prezzo di una pietanza si possa mangiare per ore qualunque cosa si legga nel menù? Questa è la provocazione che lancia Michele Massimo Casula di BillOver 3.0, conduttore dell’incontro, “regista delle emozioni” ed esperto in comunicazione emozionale. Sicuramente da qualche parte il prezzo verrà pagato e non solo sulla salute del corpo, anche la mente pagherà lo scotto di trovare soddisfazione solo sulla quantità senza le emozioni di apprezzare il “poco ma sano”.

All’iniziativa, organizzata dall’associazione “Un’altra storia” col patrocinio del Comune, prendono parte anche due giovani “unfluencer” (influencer non convenzionali), che hanno un importante seguito sui social e fra i giovani. Valentina Pano, che condivide con i giovani temi tutt’altro che superficiali come gli stati d’animo sociali delle ansie e delle pressioni della società e Camilla Di Pasquasio, psicologa specializzata in neuroscienze e disturbi comportamentali e alimentari. Si parlerà di argomenti come il fallimento, la tenerezza e la scelta di guardarsi dentro. Tutto ciò farà sì che le difficoltà vengano capite e che si trasformino, attraverso il confronto, da sofferenza ad accettazione di sé stessi.

“Attraverso l’intervista alla giovane Alice Marcon, che ha sofferto di questi disturbi (testimonial dell’Associazione no profit Animenta), dimostriamo come è possibile superare momenti critici - spiega Valentina Vimari dell’associazione organizzatrice ‘Un’altra storia’ -. Riflessioni sui corretti stili di vita che intendono ribaltare vecchi pregiudizi, secondo i quali tutto ciò che è “sano” comporta sacrificio ma soprattutto parte da una scelta. Perché tutti possiamo cedere alle tentazioni ma il nostro dovere è diventare responsabili delle nostre azioni”.

I dati sui disturbi alimentari

L’emergenza Coronavirus ha aggravato ulteriormente la situazione: la Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento Alimentare stima infatti che gli ultimi 20 mesi, si sia registrato un incremento del 40% di nuovi casi e una crescita pari al 50% di richieste di prima visita per i disturbi del comportamento alimentare. Anoressia, bulimia e binge eating erano problemi che, prima del Covid, erano già in forte crescita, e non solo fra le ragazze. Gli specialisti segnalavano casi sempre più precoci, anche al di sotto dei 12 anni e una maggiore diffusione nella popolazione maschile.

“L’Istituto Superiore di Sanità afferma che i più colpiti sono i ragazzi “affamati d’amore”, tra diete impossibili e abbuffate senza fine. Per questo motivo, abbiamo scelto la formula del dibattito – aggiunge l’assessora alle Politiche giovanili Paola Casara -, oltre al coinvolgimento di testimonianze e di “esperti giovani”, come gli Unfluencer, perché riteniamo sia la formula migliore per sensibilizzare i ragazzi con un linguaggio a loro vicino. A Forlì siamo stati i primi, con un’iniziativa dello scorso mese di giugno ad avvalerci del contributo degli ‘unfluencer’ per parlare ai giovani”.

"Disturbi che esprimono un dolore profondo"

“Sensibilizzare i giovani e l’opinione pubblica sui disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione è un nostro dovere- ribadisce Alberto Zattini, direttore di Confcommercio Forlì -. Fino a non molti anni fa, di disturbi alimentari non si parlava o se ne parlava poco; si pensava fossero. Oggi sono la punta di un iceberg, un sintomo, certamente molto serio, che accompagna, esprime, un dolore profondo: ansia, paura, insicurezza, senso di fallimento. Adolescenti che all’improvviso iniziano a contare le calorie, affamandosi e sfinendosi di allenamenti. Altri che accumulano di nascosto nei cassetti le confezioni di snack e merendine, altri ancora che, non appena il piatto è pulito, corrono in bagno per liberarsi.”

Per fronteggiare questa problematica, chiude Annalisa Samorani, General Manager di Samorani Group di Forlì, “diventa quindi fondamentale, in ottica preventiva, insegnare ai nostri figli come riconoscere quei segnali di rabbia e impulsività che possono essere alla base del problema, captare i segnali di allarme e riconoscere le diverse forme di disagio, alcune più visibili ed altre più subdole e striscianti. Bisogna inoltre essere consapevoli che è possibile farsi aiutare e insegnare ai giovani ad uscire dall’isolamento, che è uno dei principali meccanismi di mantenimento. Bisogna rompere il segreto e parlarne, così come è riuscita a farlo Alice, con l’aiuto della famiglia e delle amiche. Essere consapevoli che esistono strutture, professionisti e specialisti dei centri DCA. Questo per riuscire ad intervenire, per poter costruire una rete di aiuto e un’alternativa per tutelarsi”.