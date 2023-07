Disturbi del sonno, dal Brasile all'ospedale di Forlì: l'allievo e ora specialista Eric Rodrigues Thuler riabbraccia il prof Claudio Vicini

Tappa a Forlì per il professor Eric Rodrigues Thuler, specialista in Chirurgia del sonno e Chirurgia robotica transorale all'ospedale brasiliano Dor Institute e al Vila Nova Star Hospital di San Paolo del Brasile. Il ricercatore dell'università della Pennsylvania (UPenn), facente parte del gruppo di ricerca del dottor Raj Dedhia (UPenn), guidato dal dottor Alan Schwartz, si trova al "Morgagni Pierantoni" di Forlì dal suo maestro e "mentore" Claudio Vicini, direttore della Otorinolaringoiatria dell'ospedale di Forlì e docente universitario, per discutere di prossime collaborazioni scientifiche con i team brasiliani e americani cui appartiene.



"Ci siamo conosciuti dieci anni fa - spiega il professor Vicini - ed io ero il "proctor", cioè il formatore del dottor Thuler negli ambiti della robotica applicata alla sleep surgery. E' stato senza dubbio uno dei miei migliori allievi ed è venuto diverse volte a Forlì, con il suo team, per apprendere le tecniche robotiche chirurgiche, specializzandosi in sleep endoscopy e problematiche linguali e scheletro-facciali, quali il collasso delle vie aeree. In Brasile è certamente diventato una figura di riferimento in questa applicazione della robotica".

"Il professor Vicini - chiarisce Thuler - è stato il mio maestro e mi ha permesso di collaborare con le équipes americane più importanti del settore, come quella del dottor Schwartz. Il collasso delle vie aeree è una causa dei disturbi del sonno e lo studio dell'anatomia e della fisiologia del sonno risultano quindi essere egualmente importanti. Attualmente i miei studi si stanno indirizzando verso la personalizzazione delle indicazioni al trattamento chirurgico per i disturbi respiratori del sonno. In particolare, mi sto occupando della tecnica Pop (Pharyngeal Opening Pressure) per migliorare i risultati chirurgici nel collasso delle vie aeree".

"Stiamo utilizzando anche l'Intelligenza artificiale - conclude Thuler - per simulare gli interventi chirurgici e scegliere l'intervento più adeguato ed efficace per il singolo paziente". Il professor Thuler sarà anche protagonista di una conferenza all'ospedale di Forlì riservata agli operatori ospedalieri e gli specializzandi di Otorinolaringoiatria del professor Vicini.