I docenti in vacanza si godono la mostra su Dante: "Importanti momenti di confronto"

La mostra allestita ai musei di San Domenico a Forlì è giunta alle ultime giornate: domenica chiuderà e si attendono i dati dell’affluenza all’esposizione aperta con un ritardo dovuto alle limitazioni sulla fruizione dei Musei a causa dell’epidemia da Covid.

Complice la chiusura nella prima decade di Luglio, i docenti dell’Istituto Tecnico Oriani di Faenza hanno partecipato alla visita guidata alla mostra venerdì pomeriggio, approfittando della calma scolastica nel periodo delle ferie, dopo la conclusione delle attività didattiche e degli esami di Stato. Accompagnati dal Dirigente Scolastico Fabio Gramellini, i docenti hanno spontaneamente dedicato il pomeriggio culturale all’approfondimento su Dante Alighieri e l’arte, interagendo nella visita con la guida Serena Vernia nella trasversalità delle discipline coinvolte per l’eterogeneità degli insegnamenti dei docenti presenti.

“La chiusura della mostra a Luglio – ha riferito la storica dell’arte e docente Serena Vernia – ha permesso a numerosi insegnanti di vederla accompagnati da una guida. Sono molti coloro che dopo l’inaugurazione non hanno potuto recarsi al Museo a causa degli impegni scolastici e il protrasi della mostra fino a Luglio ha permesso che l’esposizione potesse essere apprezzata anche attraverso le visite guidate, maggiormente efficaci per l’interazione con la guida”. I docenti dell’istituto Oriani di Faenza hanno apprezzato la mostra in una passeggiata culturale ed artistica nel Museo, maturando idee e confronti per la programmazione didattica svolta e futura, in un vivace dibattito tenutosi proprio durante la visita guidata, in vista del nuovo anno scolastico e della continuazione delle celebrazioni dantesche in Romagna.

“È molto importante offrire momenti di confronto tra i docenti dell’istituto al di fuori degli ambienti scolastici – ha continuato Serena Vernia – perché la progettazione della didattica non avviene soltanto a scuola, ma anche nelle sedi che possono ispirare idee portatrici di innovazione. La scuola deve offrire qualità nella propria offerta formativa e i momenti di confronto fra le varie discipline sono diventati indispensabili, nella sempre più richiesta trasversalità dei saperi, per alunni più preparati nelle competenze formative e per i cittadini futuri. La presenza del Dirigente Scolastico è importante anche in questi momenti di condivisione – ha continuato Serena Vernia – perché gli approfondimenti culturali possono suscitare interessanti spunti per la didattica, valutabili anche istantaneamente. L’istituto Oriani di Faenza ha colto l’occasione della chiusura della mostra a Luglio, durante il periodo delle ferie dei docenti, per vivere un pomeriggio culturale nella prospettiva della futura formazione dei propri studenti”.