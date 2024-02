"Anime nel fango", dal libro di Luca Giacomoni allo schermo: tutto pronto per il docufilm che racconta l'alluvione

La prima sarà a San Marino. Ma prossimamente sarà proiettato anche a Forlì. Si svelerà l'8 febbraio alle 21, al Teatro Titano, il docufilm “Anime del fango” tratte dall’omonimo libro di Luca Giacomoni e la straordinaria partecipazione di Luca Maggiore. Le parole, i racconti, le emozioni dell'alluvione dello scorso maggio descritte nel volume attraverso sedici storie, hanno preso vita attraverso le immagini, le voci, le scene, i filmati e la presenza di alcuni dei ventisei protagonisti di “Anime nel fango”.

A curare la regia e la fotografia Ettore Zito (A.I.C. - Imago), affiancato da Enrico de Divitiis come l’assistente alla regia, dall’operatore Matteo Turrini e dal Gaffer Edoardo Zito Ricci. La scenografia è statacurata da Maurizio Carraro di Medea film di Latuna, i titoli di testa sono stati affidati a Saul Saguati (Basmati Film). La produzione ha coinvolto diversi personaggi importanti della scena forlivese come l’artista Ido Erani che ha realizzato il manifesto del film e il pluripremiato compositore Alexander Cimini, che comporrà la colonna sonora.

Per Giacomoni si tratta di "un sogno incredibile" che vede realizzarsi. "Mi è capitato tante volte nella vita di vedere realizzati i miei sogni. E ogni volta mi sono emozionato e tanto. Ma questa volta si va oltre". Il progetto, aveva già rilevato lo scrittore, "è nato nel corso di una presentazione fatta a Ravenna e alla sensibilità di Ettore Zito, davvero un grande uomo".

"L’alluvione sarà per sempre ricordata non solo per la sua drammaticità, ma anche per due aspetti fondamentali che sono segni distintivi della terra di Romagna - comunica Giacomoni -. In quei giorni la rabbia e la disperazione di chi ha perso in una note tutto ciò che aveva, non hanno preso il sopravvento sulla volontà di rimboccarsi le maniche; i pianti sono stati immediatamente sostituiti dal lavoro per salvare il salvabile e le grida di dolore soffocate al canto di “Romagna mia”".

"Ma quei giorni hanno anche raccontato una storia che ha colpito tuta l’Italia - continua Giacomoni -. Le strade erano piene di ragazzi e ragazze che spontaneamente sono accorsi anche da altre regioni per aiutare chi aveva bisogno. La sera li vedevi ritirarsi stanchi, pieni di fango ma sorridenti, li sentivi parlare per organizzare il giorno successivo tra le lezioni ed i turni al lavoro: una storia che ci ha dimostrato che esiste “la bella gioventù”.

"Le voci dei protagonisti, le immagini e i video ci conducono a volte con brutalità, altre quasi tenendoci per mano, dentro queste emozioni forti e drammatiche, permeate – sempre – da un sorriso di speranza", aggiunge lo scrittore. Giacomoni tiene a ringraziare "i capitani reggenti di San Marino Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni la quale, grazie all’intervento del Segretario Gian Nicola Berti, ha concesso il patrocinio e alle tante persone che in modo disinteressato hanno messo a disposizione il loro tempo per la buona riuscita di questo evento". Gli incassi, come già evidenziato (al netto delle spese di produzione) faranno parte del “Progetto Anime nel fango” e saranno devoluti in beneficenza alle vittime dell’alluvione del 16 maggio scorso.