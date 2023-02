Il documentario che racconta l'Emilia-Romagna in Germania salta del tutto Forlì: è bufera

Tutto il territorio forlivese e la città di Cesena tagliati fuori da un documentario sull'Emilia Romagna, di 110 minuti e 50 località regionali (sostenuto dalla Regione tramite Apt), che giovedì sera è stato trasmesso su una tv nazionale tedesca per rappresentare la nostra regione, passando per 50 eccellenze. Sul caso protesta la Cna.

"Già si è notato come tra queste eccellenze manchi in toto il territorio di Cesena Val Savio e di tutto il forlivese. Mentre è rappresentata Cesenatico e le eccellenze enogastronomiche e artigianali di Sogliano al Rubicone, per le quali siamo peraltro orgogliosi. La parzialità della rappresentazione diviene ancor più palese quando, nel corso del video, vengono indicate 6 tappe: Modena, Parma, Bologna, Ferrara, Ravenna e Rimini. Il buco si vede. Eccome": sottolinea Cecilia Milantoni, presidente di CNA Turismo e Commercio Forlì-Cesena

Ma davvero si tratta di una questione di campanili o, in una strategia turistica regionale, sarebbe meglio ragionare di contenuti? "La riteniamo un’occasione persa –– continua Milantoni - perché a quanto pare si è scelto di non valorizzare alcuni elementi con cui possiamo caratterizzarci ulteriormente. Come non considerare, ad esempio, il parco delle foreste casentinesi e la biblioteca Malatestiana, entrambi patrimonio dell’umanità per l’Unesco? Per non dire del turismo termale, dell’ospitalità romagnola con i fantastici borghi, le proposte culturali dei Musei San Domenico, l’eredità di Pellegrino Artusi. Il nostro è un territorio, nel quale anche i visitatori più esigenti possono trovare stimoli interessanti grazie all’offerta di turismo esperienziale e al ricco calendario di eventi, che vanno dalle sagre agli spettacoli live. Il nostro intento è valorizzare tutto il territorio attraverso azioni concrete e le reti tra imprenditori ed in questo caso sarebbe stato davvero un’ottima occasione di promozione attraverso un’azione ampia e organica”.

“Non vogliamo usare il manuale Cencelli – prosegue Marco Lucchi, responsabile di CNA Turismo e Commercio Forlì-Cesena – ma prendere questo come sintomo del fatto che, in ambito turistico, la rappresentazione parziale della ricchezza della nostra regione, rappresenta un errore che, forse, in un’ora e cinquanta minuti di documentario, poteva essere colmata. Siamo sicuri che nel futuro se ne terrà conto”.