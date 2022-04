Domenica delle Palme da vivere in centro storico con la Fiera di Primavera

Per la Domenica delle Palme appuntamento in centro storico con il primo appuntamento della Fiera di Primavera in centro storico, con la presenza degli ambulanti in Piazza Saffi. Sarà un'occasione anche per una passeggiata tra palazzi, piazze e monumenti, oltre a dedicarsi allo shopping e alla degustazione di un aperitivo, di un caffè o di un pranzo speciali. Dalle 7.30 alle 20 Piazza Saffi e le vie limitrofe si animeranno di bancarelle con abbigliamento, accessori, articoli per la casa e la cura della persona, allestite da più di cento espositori provenienti da tutta Italia. Insieme ai tradizionali Mercatini dell'Antiquariato (secondo sabato del mese), dal 10 aprile al 1 maggio si terranno la Fiera delle Promozioni (24 aprile) e la Fiera dei Cedri o di San Pellegrino (1 maggio): appuntamenti quindi per vivere e godere in un'atmosfera primaverile il centro storico di Forlì.