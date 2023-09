Domenica di festa al parco Cavarei con "Una bici per tutti": i biglietti vincenti della lotteria

Domenica di festa al parco Cavarei per la terza edizione di "Una bici per tutti" organizzata dall'associazione "Un Due Tre Stella", al quale hanno partecipato oltre 200 bimbi. L’associazione ringrazia "tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questa speciale giornata: in primis Diamante Sbarzaglia (la nostra psicomotricista funzionale) per l’impegno e la passione che mette nel suo lavoro, il Comune di Forlì per la concessione del patrocinio, la Polizia Municipale per la grande disponibilità, la scuderia “Horse e Bully” e “Pet Ali” che hanno allietato la giornata insieme al cavallo Ombra, al pony Brandy e al cane Bru, le pasticcerie Amadori e La Pieve per la merenda offerta ai bambini e tutti gli sponsor che hanno donato i premi della lotteria".

I premi della lotteria e i biglietti estratti

