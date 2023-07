Don Dario non si dimentica: a Sadurano tanti eventi in suo ricordo a 8 anni dalla scomparsa

Sabato 22 e domenica 23 luglio 2023, a Sadurano sono previsti diversi eventi in occasione dell’8° anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, che in questo luogo fu anima e cuore della Comunità, che per oltre 30 anni ha rappresentato una risorsa per tutto il territorio nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone svantaggiate ed emarginate.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici di don Dario, prevede sabato 22 luglio alle ore 20,00 una breve escursione a piedi, guidata dall’esperto di storia locale Gabriele Zelli, con partenza dal borgo di Sadurano verso il Monte della Birra, al termine della quale verrà offerta ai camminatori una fresca cocomerata, preparata dagli amici del neonato Circolo ACLI Don Dario Ciani.

Domenica 23 luglio alle ore 17,30 è invece prevista l’inaugurazione della Chiesa di Santa Maria Assunta dopo il recente restauro e, a seguire, la S. Messa in suffragio di don Dario, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. Alle 18,30 si svolgerà l’inaugurazione del Circolo ACLI Don Dario Ciani “Il Grottino”e la benedizione dei locali adiacenti la Chiesa, dove, da qualche mese, vivono tre nuclei famigliari, a seguito del progetto “Borgo Secondario”, avviato dall’associazione Amici di Don Dario, unitamente alla cooperativa Paolo Babini e alla Fondazione Abitare, al fine di ripopolare Sadurano in un’ottica solidale e collaborativa fra i residenti.

Nel corso dell’evento verranno anche esposte le opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Forlì, prodotte all’interno del V Corso-Concorso di Pittura don Dario Ciani, curato dall’artista forlivese e volontario degli Amici di don Dario Alvaro Lucchi.

Alle ore 20,15 è previsto un buffet all’aperto e alle 21,00 si terrà il primo concerto della XXXII edizione della Rassegna musicale Sadurano Serenade: protagonista la formazione Njejti Det, composta da Stefano Bertozzi (clarinetto), Bardh Jakova (fisarmonica) e Elena Indellicati (pianoforte). E’ significativo che la traduzione in italiano di Njejti Det significhi “lo stesso Mare”, a sottolineare sia l’identità del gruppo, composto da due artisti romagnoli e uno albanese, ma anche a riaffermare il ruolo della musica, come risorsa per unire e creare legami fra diverse comunità.

I Njejti Det eseguiranno brani che attingono dalle tradizioni folkloriche di Paesi dell’est europeo, quali Romani, Bulgaria e Ungheria e di altri dell’area balcanica.

Sadurano Serenade proseguirà, a distanza di appena due giorni con un appuntamento d’eccezione: martedì 25 luglio alle 21,00, presso l’Arena San Domenico di Forlì, saliranno sul palco i 70 giovanissimi elementi della Stoneleigh Youth Orchestra, diretta da Robert Hodge, che vedrà come solisti Jeffrey Armstrong (violino) e Dan Brandon (violoncello): proporrà brani di Elfrida Andre?e, Johannes Brahms e Antonin Dvorak. Fondata nel 1944, la Stoneleigh Youth Orchestra è una delle formazioni giovanili più antiche del Regno Unito, ha sede a Wimbledon (Londra) ed composta da giovanissimi musicisti, che provengono da più scuole dislocate nella Contea del Surrey e nel sud-ovest di Londra. Si pone l’obiettivo di creare un ambiente orchestrale stimolante e divertente, nel quale i giovani musicisti possano sviluppare le loro competenze e coltivare l’amore per la musica classica.

La Rassegna Sadurano Serenade, come di consueto, riprenderà nel mese di settembre con altri quattro concerti (tutti con inizio alle 21,00) che si terranno presso la Sala Sangiorgi del Liceo Musicale Masini (c.so Garibaldi, 98 – Forlì). Giovedi? 14 settembre sarà protagonista Punta Umbria Guitar Trio, composto dalle tre chitarre di Stefano Falleri, Anthony Guerrini e Alessandro Zucchetti, che presenteranno brani di Sanz, Albeniz e danze dal flamenco, il 21 sarà la volta di Silvia Martinelli (soprano) e Andrea Trovato (pianoforte) con musiche di Bellini, Tosti e Gershwin. Seguirà il concerto del 28 settembre con il Duo Fortecello di Anna Mikulska (violoncello) e Philippe Argenty (pianoforte), che si cimenteranno su brani tratti dalle opere di Saint Saens, Lalo, Granados e De Falla. La rassegna si concluderà il 5 ottobre ore con il concerto di Patrick Dheur (pianoforte) che eseguirà musiche di Chopin e Liszt.

Come avviene da diversi anni l’associazione Amici di don Dario riproporrà l’abbinamento ad ogni concerto di una tematica sociale, ispirandosi alle sensibilità del compianto don Dario, che vedeva nell’espressione artistica uno stretto legame con la solidarietà: quest’anno le riflessioni tenute da esperti del settore verteranno sul tema “Carcere e Giustizia”.



Gli argomenti trattati saranno:

L’uomo (il detenuto) non è il suo errore, un focus che analizza le frequenti situazioni di disagio familiare, sociale, affettiva e culturale che stanno dentro la vita dei detenuti.

La funzione rieducativa della pena, che è prevista nella Costituzione Italiana, ma molto spesso viene lasciata nelle mani e nella buona volontà dei direttori degli Istituti di Pena. Verrà presentata l’esperienza della Casa Circondariale di Forlì…

Le Pene alternative: Tribunale di Sorveglianza e UEPE (Uffici di Esecuzione Penale Esterna), le modalità per accedervi, la necessità di promuoverli. Cosa avviene in Europa e i ritardi italiani

L’esperienza CEC (Comunità Educante con i Carcerati) di Casa della Speranza: l’esperienza dei percorsi educativi per i detenuti, gestita dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII presso la canonica di Malmissole.