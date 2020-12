L'annuncio del vescovo Corazza: Don Enrico Casadei Garofani è il nuovo vicario generale della Diocesi

Il vescovo Livio Corazza ha nominato don Enrico Casadei Garofani nuovo vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, succedendo a monsignor Pietro Fabbri che era in carica dal gennaio 2015. Lo ha annunciato Corazza stesso durante l’incontro dei preti che si è svolto mercoledì mattina nella chiesa "San Giovanni Battista" di Coriano. Don Casadei è parroco di Schiavonia e della SS. Trinità, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano, dell’Ufficio per la cultura e dell'Ufficio per la pastorale della scuola, responsabile del Servizio per il catecumenato degli adulti, assistente ecclesiastico del Centro Tabor e dell’Azione cattolica. Come vicario generale resterà senza una data di scadenza, a discrezione del Vescovo.

Corazza ha annunciato anche la nomina dei nuovi vicari episcopali che resteranno in carica 4 anni. Sono confermati nell’incarico don Enrico Casadio, parroco di San Mercuriale e Santa Lucia, amministratore parrocchiale della Cattedrale e di San Biagio, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico diocesano e direttore dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo; e don Mauro Petrini, parroco di Meldola. Entrano per la prima volta nel Consiglio episcopale don Nino Nicotra, parroco dell’Unità pastorale Roncadello, Malmissole, S. Giorgio, Barisano e Poggio, responsabile dell'Ufficio liturgico, Direttore spirituale del seminario e assistente dei giovani di Azione Cattolica. don Stefano Pascucci, parroco di Forlimpopoli. Il nuovo vicario generale e i vicari episcopali inizieranno il loro mandato il prossimo 10 gennaio, domenica del Battesimo di Gesù, che conclude il ciclo delle feste natalizie.

"Ringrazio mons. Pietro Fabbri anche per il servizio che ha svolto come vicario generale in questi 5 anni, prima con monsignor Lino Pizzi e poi con me - ha affermato monsignor Corazza - fin dal momento del mio arrivo in diocesi mi ha accolto con calore e amicizia e ha svolto il suo incarico con fedeltà, puntualità e discrezione. Ringrazio anche don Roberto Rossi e don Enzo Scaioli che hanno fatto parte del Consiglio episcopale in questi ultimi 5 anni. Della loro collaborazione, come di quella di don Fabbri continueremo ad avere bisogno. Ho consultato i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e i membri del Consiglio pastorale. Dal sondaggio ho ricevuto una conferma e ho trovato una sintonia tra quello che pensavo e gli orientamenti che ho ricevuto. Ho provveduto quindi alla nomina del nuovo vicario generale e dei 4 vicari episcopali. Li ringrazio per il nuovo incarico che assumono collaborando con me per la vita della nostra comunità ecclesiale. La nostra unità è il primo annuncio che dobbiamo dare perché la Chiesa, in questo cambiamento epocale, possa incontrare gli uomini, abbattendo barriere e schemi".