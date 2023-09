Don Felice lascia la parrocchia della Pianta dopo 15 anni. Il nuovo parrocco sarà Don Filippo Foietta

Il vescovo Livio Corazza ha nominato Don Filippo Foietta nuovo parroco di Santa Maria Assunta della Pianta succedendo a don Felice Brognoli. La nomina è stata comunicata con un messaggio del vescovo giovedì sera ai consigli pastorali delle parrocchie interessate appositamente convocati. "Don Felice dopo quasi 15 anni - scrive il Vescovo nel suo messaggio alla parrocchia della Pianta - ha chiesto di lasciare per motivi di salute la guida della vostra parrocchia. Lo ringrazio per il suo entusiasmo e la sua dedizione”. Don Felice comunicherà poi dove andrà a vivere, ma resterà incardinato alla diocesi di Forlì-Bertinoro.

"Ho chiesto a don Filippo Foietta - continua il Vescovo - nato nel 1980 e ordinato sacerdote nel 2019 di diventare vostro parroco. E’ alla sua prima esperienza come tale, ma ha dimostrato in questi anni come vicario parrocchiale delle comunità di Forlimpopoli doti umane spirituali, amore per Cristo e per la Chiesa". Don Filippo farà l’ingresso solenne nella nuova parrocchia domenica 22 ottobre alle 16 e manterrà anche gli altri incarichi come insegnante di religione all’Iti, di assistente dell’Unitalsi e del Gruppo Sappada, mentre Francesco Agatensi, che sarà ordinato diacono domenica 10 settembre continuerà il suo servizio pastorale nelle comunità di Forlimpopoli.

“Mi auguro che lo Spirito Santo susciti vocazioni sacerdotali e religiose, laici disponibili ad assumere nuovi servizi e consolidi la volontà e la formazione di coloro che sono già attivi in parrocchia - conclude il vescovo il suo messaggio alle comunità di Forlimpopoli - se ci tenete, ma ne sono certo, diamoci da fare tutti, perché c’è bisogno di tutti”.