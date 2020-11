Don Germano Pagliarani nuovo parroco di San Giuseppe Artigiano: "Persone accoglienti e generose"

Don Germano Pagliarani ha fatto sabato pomeriggio il suo ingresso a San Giuseppe Artigiano, succedendo a don Carlo Guardigli. Alla funzione ha partecipato anche il vescovo Livio Corazza, che ha affidato la nuova comunità a don Germano, diventando parroco per la prima volta e che ora avrà la cura pastorale di circa 3900 persone e 1500 famiglie. Germano, 41 anni, è cresciuto nelle parrocchie di Regina Pacis e Santa Caterina. Diplomato al Liceo Scientifico, nel 2005 si è laureato in medicina e nel settembre del 2007 è entrato in seminario. E’ stato ordinato sacerdote nel 2015, nominato cappellano dell’unità pastorale Santa Rita-Ronco-Selva e assistente diocesano dell’Agesci, attualmente è anche insegnante di religione al Liceo scientifico.

"Ci sono alcune cose che in particolare custodiscono il mio cuore in questo momento - ha esordito alla vigilia di questa nuova tappa del ministero -. Tra esse la preghiera personale, come dialogo silenzioso partendo dalla Scrittura e dalla liturgia delle ore, di cui ho un grande bisogno. A richiamarmi sono anche i dialoghi personali e le confessioni e i dialoghi con gli studenti della scuola in cui insegno.

Sulla comunità di San Giuseppe Artigiano: "All’inizio non conoscevo assolutamente nulla. Dal momento in cui mi sono affacciato in punta di piedi, posso dire di aver trovato persone accoglienti e generose, aperte e desiderose di conoscermi e intessere una relazione calda e personale. Devo confermare le voci secondo cui il ministero di don Carlo in parrocchia ha contribuito a generare una comunità vivace e attenta, e per questo lo ringrazio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Poi una parola per i suoi nuovi parrocchiani: "Suor Maria Grazia, nel secondo “Lunedì di Coriano”, guidandoci nella meditazione del Vangelo, ha messo a confronto l’atteggiamento calcolatore dei discepoli, che tende a mancare di sguardo e di speranza e quello di Gesù, che ha occhi per vedere la fame del cuore delle persone, e invita a partire da quello che abbiamo, anche se non sembra molto. Prego il Signore di saper guardare insieme a voi il bello che c’è, e che avremo la lucidità e il coraggio di valorizzarlo ponendolo come priorità rispetto al calcolo".