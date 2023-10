Una comunità di 650 famiglie: don Mauro Petrini è il nuovo parroco di Fratta Terme

Il vescovo Livio Corazza ha nominato don Mauro Petrini parroco di Fratta Terme, succedendo a don Marcello Feola, dimissionario per raggiunti limiti di età. La nomina di don Mauro, che continua ad essere parroco dell’unità pastorale di Bertinoro, è stata comunicata con un messaggio del vescovo lunedì in occasione del Consiglio pastorale di Fratta Terme, appositamente convocato. Originario di San Colombano di Meldola, 75 anni, don Mauro è stato ordinato sacerdote l’8 settembre 1972. E’ stato poi cappellano degli emigrati italiani in Germania, dove si è laureato anche in Sacra Scrittura. Tornato in diocesi nel 1982, don Petrini è stato collaboratore a San Paolo, poi parroco a Meldola, ha ricoperto diversi incarichi diocesani ed è attualmente vicario episcopale con le deleghe per l’amministrazione e i beni culturali.

"Ringrazio don Mauro - afferma il vescovo nel suo messaggio - per il suo entusiasmo nell'accettare di mettersi a servizio anche di queste comunità, dopo aver dimostrato anche in altri contesti lo zelo missionario che lo ha sempre animato e contraddistinto". Don Mauro, che avrà ora anche la cura pastorale delle oltre 2000 persone e 650 famiglie di Fratta Terme e sarà rettore del santuario di Santa Maria delle Grazie di Casticciano farà l’ingresso domenica 12 novembre, alle 16, durante la celebrazione nelle quale il Vescovo gli affiderà la nuova comunità. Sempre domenica 12 novembre, alle 10, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Roncadello, don Pawel Szymusiak, nominato parroco dell’unità pastorale di Roncadello, che comprende anche Barisano, Malmissole, Poggio e San Giorgio, farà l’ingresso e inizierà il nuovo incarico che lo vedrà impegnato nella cura pastorale di oltre 3000 persone e circa 1200 famiglie.