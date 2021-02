Donata al liceo scientifico una preziosa attrezzatura in memoria della professoressa Bergossi

L'attrezzatura migliorerà la didattica degli alunni con gravi patologie agli occhi in ogni ambiente di apprendimento, in particolare nei laboratori scientifici

Il presidente dell’associazione Salute e solidarietà Odv, dottor Giorgio Verdecchia, e il dottor Claudio Cancellieri hanno consegnato alla dirigente del Liceo Scientifico F.P. di Calboli una preziosa attrezzatura che migliorerà la didattica degli alunni con gravi patologie agli occhi in ogni ambiente di apprendimento, in particolare nei laboratori scientifici. L’iniziativa, che intende favorire il diritto allo studio di alunni con bisogni educativi speciali, è stata realizzata grazie alle donazioni ricevute dall’associazione in memoria della professoressa Daniela Bergossi, scomparsa prematuramente lo scorso 22 luglio, e ha ricevuto un significativo contributo dal gruppo consorti del Rotary Club di Forlì, rappresentate per l’occasione dalla presidente Genziana Bandini.

“Sono profondamente grata all’associazione Salute e Solidarietà e al gruppo consorti del Rotary Club di Forlì per questa iniziativa- afferma Susi Olivetti, dirigente scolastico del Liceo scientifico - in cui riconosco la sensibilità e le grandi doti umane che la Prof.ssa Bergossi ha sempre mostrato nel prendersi cura di tutti i suoi studenti a partire da quelli più fragili, nel corso della sua lunghissima carriera di stimata insegnante di Lettere e latino in questo Liceo”.

Non sono mancati momenti di grande commozione tra i presenti, in particolare tra gli ex studenti della Professoressa che hanno partecipato alla cerimonia.