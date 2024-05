Donati alla Pediatria di Comunità di Forlì i libri raccolti dall'Associazione EmozionArti

La Pediatria di Comunità di Forlì ha ricevuto in dono nuovi libri che andranno a incrementare la piccola biblioteca presente all’interno della sala d’attesa della sede di Via Colombo 11, a Forlì, da parte dell’Associazione EmozionArti di Mesola (Ferrara), che si occupa di promuovere attività di carattere sociale, ricreativo e letterario. La donazione è stata possibile grazie ad un progetto, promosso dalla stessa a sostegno delle strutture sanitarie impegnate nella tutela della salute dei bambini e dei ragazzi, che si è concretizzato nell'organizzazione di una raccolta solidale a favore dell’area pediatrica dell’Ausl Romagna. Alla cerimonia di consegna e ringraziamento erano presenti la direttrice della Unità operativa Salute Donna e Infanzia di Forlì, Giovanna Rita Indorato ed i membri dell’Associazione EmozionArti.

“Come operatori sanitari che lavorano accogliendo famiglie, donne in gravidanza e bambini di tutte le fasce d'età - dichiara Indorato -. Crediamo fermamente nell'importanza della lettura fin dai primi giorni di vita del bambino ed in tutte le fasce d'età. Spesso, nei momenti liberi, ci fermiamo noi stessi a leggere qualcosa ai bambini per sollecitare questa buona pratica. Siamo profondamente grati ai giovani ed intraprendenti membri di EmozionArti per questo gesto solidale e di forte valore sociale".

"La nostra associazione - dichiara Lara Caraccio - nasce per promuovere iniziative solidali anche oltre i confini del suo territorio di riferimento e dopo l'impegno dello scorso anno a favore degli alluvionati, abbiamo scelto di continuare ad impegnarci in Romagna, a favore dei bambini, trovando pronta disponibilità a collaborare nell'Ausl Romagna. Ci auguriamo che questo possa essere solo il primo piccolo passo verso tanti altri progetti futuri".