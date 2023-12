La generosa donazione: 10mila euro per le popolazioni colpite dall’alluvione

Diecimila euro per le popolazioni colpite dall’alluvione, grazie a un risparmio sulle luminarie natalizie: questa la cifra che la società Gestione Complessi Commerciali (GCC) ha potuto donare alle Caritas della Romagna, grazie alla collaborazione solidale con la società Fenix srl, che le fornisce gli allestimenti festivi. La somma proveniente dall’ottimizzazione degli addobbi natalizi verrà suddivisa tra le Caritas che fanno riferimento alle diocesi di Forlì-Bertinoro, Cesena-Sarsina, Ravenna-Cervia, Faenza-Modigliana e Imola. GCC (società controllata dalla cooperativa CIA-Conad) gestisce numerose strutture commerciali in un vasto territorio che comprende tutta la Romagna e oltre.

Le Caritas della Romagna esprimono gratitudine per la donazione, che utilizzeranno per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione con interventi diretti e mirati ai bisogni delle famiglie, come ad esempio l’acquisto di elettrodomestici, mobilio e beni materiali ad uso domestico o piccoli interventi di ripristino dell’impiantistica, di bonifica e risanamento delle case in particolare. La Caritas diocesana di Forlì-Bertinoro, che ha ricevuto il contributo, provvederà a distribuire la donazione ricevuta che andrà ad aumentare il fondo emergenziale per il sostegno alle famiglie colpite dall’alluvione dello scorso 16 maggio.

Nei soli territori faentino e forlivese, tra i più colpiti, sono al momento oltre 700 i nuclei familiari già seguiti con degli aiuti concreti e che si sono rivolti presso i centri di ascolto Caritas per ricevere, nella prossimità del territorio, ascolto delle difficoltà causate dall’alluvione e segni concreti di carità fraterna. Il tempo di Natale è certamente un tempo favorevole per ritrovare serenità e per elaborare le difficoltà di questi mesi. È pertanto anche un tempo in cui la solidarietà si rinnova con slancio e concretezza così come hanno testimoniato le società Gestione Complessi commerciali e Fenix.