Donazione agli alluvionati: il gesto di cuore dello svuota cantine itinerante che fa tappa ai Portici

Continuano le iniziative solidali per gli alluvionati. "Car Boot Forlì", l’iniziativa in programma anche quest’anno ogni quarta domenica del mese (eccetto il periodo estivo) al centro commerciale "I Portici" in Piazza Orsi Mangelli, oltre a promuovere la filosofia del riuso, è stata il teatro di una lodevole raccolta fondi a favore delle famiglie alluvionate, nell’ambito del conto corrente aperto dal Comune di Forlì.

"Da settembre a dicembre, grazie alla generosità dei nostri cittadini e a quella degli organizzatori, sono stati raccolti seicento euro - spiega l’assessora Andrea Cintorino -. Si tratta di una piccola, ma importante, somma ricca di significato, che accompagna la ripartenza della nostra comunità colpita dall’alluvione di maggio".

"Questa donazione non solo riflette l’attenzione di ognuno di noi verso i bisogni immediati del territorio, ma fa vedere allo stesso tempo quanto sia forte la coesione a Forlì e quanto sia importante la solidarietà - dichiara l'organizzatrice, Michaela Bottcher -. Proprio perché c’è ancora tanto bisogno di aiuto, Market Diem conferma il proprio impegno verso la sostenibilità e il benessere della comunità forlivese anche quest’anno, con la raccolta fondi che proseguirà ogni quarta domenica del mese al parco commerciale I Portici in P.zza Orsi Mangelli".