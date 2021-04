Donazione all'ospedale, arrivano tre software innovativi per ventilatori di ossigeno-terapia

Un altro importante gesto di solidarietà nei confronti della sanità romagnola in questo particolare momento storico per la sanità pubblica e per l’intera comunità, da parte della Ditta Bandini e Casamenti SRL di Forlì

Un altro importante gesto di solidarietà nei confronti della sanità romagnola in questo particolare momento storico per la sanità pubblica e per l’intera comunità, da parte della Ditta Bandini e Casamenti SRL di Forlì, che ha donato tre software innovativi per ventilatori per Ossigeno-terapia ad alti flussi, all’unità operativa di Pneumologia del presidio forlivese, diretta dal Prof. Venerino Poletti. L’ossigeno-terapia ad alti flussi è utile in pazienti in respiro spontaneo che però mostrano evidenti segni di affaticamento respiratorio ed è applicabile su pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

La donazione dei software di ultima generazione costituisce un rilevante passo avanti dal punto di vista tecnologico, per la Semi-Intensiva Respiratoria, in particolar modo in un momento cruciale per l’assistenza ai pazienti affetti da Covid . L'aggiunta della funzione alto flusso permette infatti di far confluire nello stesso ventilatore le funzioni prima erogate da due strumentazioni differenti. “In questo modo – spiega Poletti direttore della Pneumologia - con lo stesso dispositivo, potremo supportare il paziente sia durante i cicli di ventilazione, che durante gli intervalli tra una seduta e l'altra, erogando ossigenoterapia ad alti flussi di aria umidificata e riscaldata. Inoltre, questa tecnologia innovativa contiene una nuova gamma di modalità di ventilazione. Potremo quindi impostare una ventilazione meccanica che si adatti il più possibile alle caratteristiche e al pattern respiratorio del paziente, favorendone l'adattamento e la tollerabilità per le lunghe ore di ventiloterapia, richieste durante la cura della polmonite da Coronavirus".

"La generosità della signora Bandini, socia dell’omonima Azienda, e di tutta la famiglia Bandini, ha consentito di aumentare di gran lunga le prestazioni dei nostri ventilatori, incrementando le risorse che possiamo mettere a disposizione dei pazienti affetti da COVID-19, ma anche di tutti coloro che necessiteranno delle nostre cure nei prossimi anni. Una importante donazione a beneficio dell’intera comunità – sottolinea Elena Vetri della Direzione medica di Presidio - quale attestazione di fiducia nei confronti della nostra sanità e dei professionisti che ogni giorno sono impegnati senza sosta nel contrasto alla pandemia”.Anche da parte della Direzione aziendale un ringraziamento sentito per il generoso e lungimirante gesto a favore della sanità locale, per la quale in questo momento storico riveste importanza strategica avere il sostegno di tutta la comunità".