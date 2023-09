Letti, armadi, comodini: il gigante dei mobili 'ricompone' le case degli alluvionati

Per ricominciare, per risistemare le case, serve tutto: a partire dai mobili, in sostituzione dei tantissimi distrutti o rovinati dall’acqua e dal fango. Per questo, “non posso che ringraziare Ikea Italia per la sua decisione di donare ciò che produce e vende, e dunque mobili, alle comunità più colpite dall’alluvione”. Queste le parole del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, intervenuto a Cesena alla presentazione di un’iniziativa di solidarietà: oltre 2.500 complementi d’arredo – letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali – saranno destinati da Ikea Italia ai cittadini dei comuni di Cesena, Faenza, Forlì, Imola, Ravenna e Bassa bolognese. Il tutto attraverso la collaborazione con Associazione Emporio Solidale “Il Barco” Odv-Ets, Fondazione Pro Solidarietate - Caritas di Faenza e Comunità Papa Giovanni XXIII.

Oltre al presidente Bonaccini, erano presenti il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il sindaco di Faenza, Massimo Isola, e i rappresentanti delle associazioni che sosterranno il progetto coordinando la distribuzione degli arredi alle persone e alle strutture di accoglienza, raccordandosi con le istituzioni locali. “Per ripartire c’è bisogno dell’aiuto di tutti- ha aggiunto Bonaccini-. Anche questa importante donazione è l’ulteriore dimostrazione della grandissima solidarietà espressa da tante realtà aziendali, piccole e grandi, oltre che da privati cittadini, associazioni, soggetti di tutti i settori, per sostenere le nostre comunità così duramente colpite. Una solidarietà, peraltro, che ha portato la campagna regionale di raccolta fondi a superare i 50 milioni di euro e che ci permetterà di realizzare un piano straordinario di sostegno a chi è stato colpito: famiglie, aziende, enti locali. Che dà forza e coraggio a tutti per non desistere e andare avanti”.