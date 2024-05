Marghe All Star al fianco dell'Admo: dall'edizione 2023 12mila euro per l'acquisto di un'auto

Alla presenza della presidente Rita Malavolta, di Giuliano Margheritini, padre del compianto Matteo e responsabile della sede Operativa di Admo a Forlì, e ai rappresentanti dell’Associazione sportiva è stato presentato il nuovo automezzo che supporterà Admo nelle attività associative su tutto il territorio regionale. Ogni anno circa 2mila persone in Italia necessitano di un trapianto di midollo osseo per sconfiggere la leucemia ed altri tumori del sangue ma tale terapia salvavita è possibile solo grazie ad un donatore compatibile disponibile a donare tali cellule. Purtroppo la compatibilità da non consanguinei è molto rara (1 su 100.000) e circa il 30% dei pazienti ancora trova un donatore iscritto nel Registro Mondiale.

Fondazione Admo Er Ets copre l’intero territorio regionale svolgendo ogni giorno attività di informazione e sensibilizzazione sulla tematica e iscrive nel Registro Italiano Donatori Midollo Osseo giovani speranza di vita tra i 18 e 35 anni grazie ad un semplice prelievo salivare. Tutto questo per raggiungere un unico obiettivo: trovare un donatore per ogni paziente oncoematologico in attesa di trapianto. Il lavoro svolto nel 2023 dai volontari associativi ha portato la Regione Emilia-Romagna ad essere prima a livello nazionale come numero di nuovi potenziali donatori iscritti. L’Asd Marghe All Star nasce per onorare la memoria di Matteo Margheritini, persona speciale, atleta e amante della pallacanestro, venuto a mancare proprio a causa di una tragica malattia oncoematologica.

Gli amici più stretti hanno così deciso di trovare nel basket, sua grande passione, un momento per ricordarlo e celebrare la sua memoria; è così che il torneo Marghe All Star, da sempre al fianco di Admo, è arrivato ormai alla sua 13esima edizione. Il ricavato dell’edizione 2023 è stato incredibile: 12mila euro sono stati donati ad Admo per l’acquisto di un nuovo automezzo che permetterà di ampliare le attività di sensibilizzazione e iscrizione sul territorio e poter accompagnare i donatori effettivi presso gli ospedali della regione a donare le preziose cellule staminali emopoietiche, indispensabili per effettuare un trapianto salvavita.

L’acquisto dell’automezzo, una Dacia Jogger, è stato possibile grazie alla nobile donazione degli organizzatori del Torneo Marghe All Star e ai tanti sostenitori privati, insieme alla Banca Bcc – Credito Cooperativo, all’azienda Kerakoll e ai Lions Club Parma Ducale che hanno partecipato alla campagna di Crowdfunding lanciata da Admo alla fine dello scorso anno. Fondamentale è stato il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì che ha permesso di raggiungere l’obiettivo e sostenere i primi costi di mantenimento. Dalla presidente Malavolta un "ghrazie a tutti coloro che hanno reso realizzabile questo sogno che consentirà ad Admo di donare tante nuove speranze di vita".