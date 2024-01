Un gesto di cuore per i bimbi di pediatria: consegnate le calze della Befana ai piccoli pazienti

E' una tradizione ormai consolidata quella della consegna delle calze della Befana al reparto di Pediatria dell'ospedale Morgagni Pierantoni da parte del Comune di Bertinoro. Una donazione che è stata consegnata dalla sindaca Gessica Allegni e accolta questa mattina dal primario Enrico Valletta, dal direttore del Distretto Francesco Sintoni e dallo staff infermieristico, con la dottoressa Michela Vestrucci e le sue colleghe."Ci sembra un doveroso pensare alle bambine ed ai bambini che in questi giorni di festa restano in ospedale, con questo piccolo gesto. Siamo riconoscenti allo staff medico ed infermieristico che con tanta passione e dedizione si occupano degli ammalati e contribuiscono a dare valore al sistema sanitario nazionale pubblico". Così ha detto la sindaca, accompagnata dall'assessora al welfare, Silvia Federici. Per tutti i bimbi del Comune e per chi arriverà a Bertinoro in occasione dell'Epifania, la consegna delle calze sarà domani in piazza della Libertà a Bertinoro a partire dal pomeriggio, con tante attrazioni in programma.