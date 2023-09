Da Lucca e Forte dei Marmi una generosa donazione per le scuole alluvionate di Villafranca e di Roncadello

La Sala del Consiglio di Forlì ha ospitato la cerimonia ufficiale di consegna della donazione di 2.200 euro realizzata dal Comitato Provinciale Agesc di Lucca e dalla scuola primaria “S. Maddalena di Canossa” di Forte dei Marmi a favore dell’Istituto Comprensivo 9 di Forlì. A rappresentare l’Associazione Genitori Scuole Cattoliche della città toscana è stata la professoressa Michela del Carlo, docente accademica e presidente del Premio Nazionale Educazione alla Pace e ai Diritti Umani e Lucrezia Eleonora dell' Aquila, pianista e cantautrice, membro del Comitato Provinciale.

Sotto la sua regia e con il Patrocinio del Comune di Forte dei Marmi, è stato organizzato il Charity Dinner dedicato alla raccolta fondi da devolvere, in particolare, per contribuire al ripristino dei plessi di Villafranca e di Roncadello danneggiati dalla devastante alluvione del maggio scorso e garantire ai docenti e agli studenti la ripresa dell’attività didattica in ambienti sicuri e ordinati.

La presidente Del Carlo ha consegnato la donazione alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 9 Sonia Mastroleo nel suo primo giorno di servizio alla guida delle sedi di formazione e istruzione del vasto territorio della “zona nord”. A portare il saluto e il ringraziamento da parte dell’Amministrazione comunale erano presenti l’assessora alle politiche educative Paola Casara e la pPresidente del Consiglio comunale Alessandra Ascari Raccagni.