Dovadola, "La7" adotta la ricostruzione della strada di Montepaolo: donato mezzo milione di euro

Cinquecentomila euro per la ricostruzione della strada di Montepaolo. La somma è stata donata al Comune di Dovadola attraverso la raccolta fondi "Un aiuto subito - Emilia Romagna" attivata da "La7" insieme al "Corriere della Sera" per le zone alluvionate, in soccorso degli abitanti, per chi ha perso tutto, dalla casa all'azienda. "E' decisamente un bell'aiuto - ringrazia il sindaco Francesco Tassinari -. Siamo veramente contenti per questo importante contributo. Gli smottamenti hanno costretto ad evacuare una trentina di residenti, ma anche 19 ospiti di una comunità psichiatrica, trasferiti alla residenza "I Girasoli", e 8 suore, che hanno trovato ospitalità a Faenza". Il primo cittadino ha rimarcato come Montepaolo sia strategica perché collega Dovadola sia all’Eremo dove visse Sant’Antonio da Padova per un anno, sia a una comunità con pazienti psichiatrici che due attività ristorative. L'obiettivo è riaprire la strada prima dell'inverno: "La speranza è che possa essere fruibile già da ottobre", l'auspicio di Tassinari. L'iniziativa di solidarietà di "La7" insieme al "Corriere della Sera" sosterrà il ripristino del ponte di Castronchino a Modigliana, il recupero della Biblioteca Manfrediana di Faenza, il teatro "Rossini" di Lugo e il parco urbano "Franco Agosto" di Forlì, con una buona fetta del polmone verde della città sommersa da fango e argilla.