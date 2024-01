Asta benefica per la festa di Natale del Forlì Calcio: donato un defibrillatore alla Croce rossa

Un gesto di beneficenza a sostegno del nostro territorio. Il defibrillatore è stato acquistato dal Forlì F.C. insieme alla Onlus Live Charity grazie ai soldi raccolti durante l’asta benefica al Christmas Party 2023. Alla consegna oggi, Davide Gudenzi, Presidente della Croce Rossa Italiana Sezione di Forlì, Mario Merlonghi e Thomas Bonandi, in rappresentanza del Forlì F.C., Roberto Bettini di Onlus Live Charity. Nel corso della serata, a cui hanno preso parte dirigenti, giocatori, partner e collaboratori, si è tenuta un' asta benefica, con in palio le maglie autografate di Cristiano Ronaldo, Bonucci, Maignan, Cutrone tanti altri giocatori di Serie A, ma anche gadget come palloni e parastinchi, oltre all’ambita maglia del nostro Lorenzo Babbi. Il ricavato è stato così utilizzato per comprare un defibrillatore che andrà nella sede della Croce Rossa Italiana - Comitato di Forlì, a disposizione degli operatori. "Tutto il Club Biancorosso ci tiene a ringraziare tutti coloro che hanno collaborato a realizzare questa iniziativa per il territorio forlivese che mostra ancora una volta la vicinanza della società al tessuto cittadino. Un grazie speciale anche alla Onlus Live Charity per la collaborazione che ha portato al loro defibrillatore", recita una nota della società.