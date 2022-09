Donazione del midollo osseo, torna nelle principali piazze la campagna di Admo "Match It Now"

In concomitanza con la Giornata Mondiale della donazione del midollo osseo, dal 17 al 25 settembre, Admo, Associazione Donatori Midollo Osseo, torna nelle principali piazze italiane con la campagna Match It Now, con l’obiettivo di invitare i giovani tra i 18 e i 35 anni di età ad iscriversi al registro italiano donatori midollo osseo (Ibmdr), attraverso un prelievo di sangue o la raccolta di un campione si saliva.

Dal 1990, l’Associazione agisce con lo scopo principale di informare la popolazione italiana sulla possibilità di combattere, attraverso la donazione e il trapianto di midollo osseo, le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre patologie del sangue. Purtroppo la compatibilità di midollo osseo all’interno della propria famiglia è una variabile molto rara e in caso di malattia è quasi sempre necessario rivolgersi al registro dei donatori, tra cui solo 1 su 100.000 può essere “il tipo giusto”. La campagna di quest’anno assume un ruolo strategico: a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, è stata registrata una drastica contrazione del numero di nuove iscrizioni al Registro donatori, mentre purtroppo, i malati sono in aumento, un trend non sostenibile sul lungo periodo. L’obiettivo Match in Now 2022 è arrivare a 1000 nuovi tipizzati.

Sono stati realizzati enormi progressi in campo medico che rendono la donazione un processo assolutamente sicuro e per niente invasivo. Si ricorda che il midollo osseo non è il midollo spinale. La tipizzazione dovrebbe entrare a fare parte dell’educazione di poi giovani in quanto è effettuabile solo dai 18 ai 35 anni di età, in persone di almeno 50 kg di peso e in buone condizioni di salute. La donazione effettiva si midollo osseo e cellule staminali emopoietiche è caratterizzata da una procedura sicura e in grado di cambiare in meglio la propria vita, oltre a salvarne una.

Admo Emilia Romagna è impegnata quotidianamente sul territorio nelle scuole, università e luoghi di aggregazione giovanile e, dopo due anni difficili che ha visto un calo delle iscrizione di oltre il 60%, nel 2022 ha potuto riprendere le attività in presenza e realizzerà innumerevoli eventi in collaborazione con il Centro Regionale Sangue ed il Centro Riferimento Trapianti Emilia Romagna su tutta la regione di sensibilizzazione e iscrizione grazie ad un semplice prelievo salivare. In data 24 settembre dalle 18 alle 21 durante il Jump Festival - Fiera di Forlì in via Punta di Ferro, 2, sarà possibile iscriversi al registro donatori midollo osseo con un semplice prelievo salivare recandosi allo stand Admo.

Giornata in collaborazione con Viviamo in positivo Vip Forlì e Jump E.R Lux Festival per informazioni 392-1197476 (Admo sede di Forlì) Per conoscere tutte le iniziative sul territorio https://admoemiliaromagna.it/match-it-now/. Sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno avuto a che fare con la donazione o con il trapianto del midollo osseo: da Violante Guidotti Bentivoglio, Beppe Sala ad Alessandro Baricco per citarne alcuni dei più conosciuti, e che molte celebrities si battono da anni per la sensibilizzazione: da Cindy Crawford a Rihanna, da Jennifer Lopez a Hugh Jackman. "Basta un piccolo prelievo di sangue o di saliva per entrare nel registro e rendersi disponibili, in caso di compatibilità, a donare le cellule staminali ad un paziente affetto da leucemia o altra malattia del sangue", spiegano.