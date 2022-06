Donazione del Rotary Club Forlì e Forlì Tre Valli al Centro di aiuto alla vita

I Rotary Club Forlì e Forlì Tre Valli hanno recentemente donato al Centro di Aiuto alla Vita (Cav), con sede in via Lazzarini 24, un frigorifero e una lavatrice per le necessità della struttura. Alla consegna sono intervenuti i presidenti dei Club, Pierluigi Ranieri ed Enrico Bertoni, insieme ad Angela Fabbri, responsabile del Cav, e ad alcuni cooperanti. Il Centro di aiuto alla vita di Forlì dal 1991 accoglie e sostiene attivamente le donne che affrontano problematiche legate alla maternità, madri e famiglie con figli piccoli, fornisce materiale per la prima infanzia e aiuti vari, accompagnamento ai servizi esterni, anche per la ricerca di casa e lavoro, e opera pure per l’affido familiare.