L'importanza della cura dei denti sin da piccoli: donazione di dentifrici e spazzolini per il progetto "Salute e Solidarietà"

Un'importante donazione di dentifrici e spazzolini. Forlìfarma sostiene il progetto "Salute e Solidarietà", che sostiene le famiglie in difficoltà economica segnalate dai Servizi Sociali dei Comuni del territorio. La consegna del materiale avverrà venerdì alle 14 nella Farmacia Comunale dell’Ospedaletto, in via Ravegnana 384 alla presenza dell’avvocato Luca Pestelli, presidente di Forlifarma.

"Il riscontro dell’alto numero di bambini e bambine che presentano carie dentali, causa anche di dolore, a cui si aggiunge la difficoltà di accesso alle cure odontoiatriche sia per carente e tardiva offerta del servizio pubblico sia per problemi economici delle famiglie - viene ricordato -. A questo si aggiunge infine l’errata, frequente abitudine di assumere zuccheri liberi attraverso caramelle, succhi, merendine fuori pasto. Di conseguenza, le associazioni "Salute e solidarietà" e "Welcome" che da alcuni anni collaborano alla realizzazione di progetti di promozione della salute e di inclusione sociale rivolti prevalentemente alle persone in condizioni di svantaggio socio-economico hanno avviato un progetto di prevenzione orale".

Si è costituita una piccola équipe di volontari delle due associazioni (una pediatra, due assistenti sanitarie, una infermiera, una odontoiatra e ortodontista)m che ha dato la sua disponibilità, incaricandosi di stendere il progetto, che verrà attuato nell’anno scolastico 2022-23 durante le attività del centro educativo. Il progetto è svolto anche grazie ai contributi della "Bcc ravennate, forlivese, imolese" e della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Gli obiettivi, viene spiegato, "sono aumentare la consapevolezza sugli stili di vita che prevengono le patologie odontoiatriche, come indicato nelle Linee Guida del Ministero della salute, far conoscere le complicanze a breve e lungo termine della patologia cariosa, aumentare la conoscenza sulle metodiche dell’igiene orale e assumerle come pratica quotidiana; fornire informazioni sulla metodica delle sigillature. bambini e gli adolescenti; aumentare la conoscenza sul cavo orale, sulla dentizione e relative funzioni nonché sulle abitudini alimentari che prevengono le carie; aumentare la competenza nel lavaggio dei denti e la comprensione dell’importanza di questa pratica quotidiana a difesa della salute; e valutare la condizione della salute orale attraverso uno screening odontoiatrico".

Altra missione del progetto "è facilitare l'accesso alle cure odontoiatriche conservative anche per quei bambini che potrebbero accedere al servizio pubblico ma con tempi di attesa incompatibili con la loro patologia cariosa caratterizzata da episodi di riacutizzazione molto dolorosi". Per questo motivo "Salute e Solidarietà" è anche impegnata in una azione di advocacy, nel Comitato Consultivo Misto, nel mettere in evidenza tali criticità e fare proposte per dare risposte a questo bisogno di salute.