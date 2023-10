Donazione di 15mila euro: Coop Alleanza 3.0 Romagna incontra l'equipe di Immunoterapia dell'Irst

I soci di Coop Alleanza 3.0 Romagna hanno visitato sabato scorso la sede dell'Irst "Dino Amadori" Irccs, incontrando i professionisti dell'equipe di Immunoterapia e Immuno-Gene Therapy Factory (Igtf), struttura sostenuta con una donazione di oltre 15mila euro proveniente dalla raccolta solidale interna. Presenti Roberto Cavallucci, sindaco di Meldola, la presidentessa Area Vasta Soci Rimini Forlì Cesena, Coop Alleanza 3.0, Sara Bianchi e il presidente di Irst “Dino Amadori” Irccs, Fabrizio Miserocchi. L’evento ha ruotato intorno alla descrizione delle attività ad altissima complessità e contenuto scientifico di cui hanno parlato la dottoressa Laura Ridolfi (responsabile SC Immunoterapia, Tumori rari e Centro risorse biologiche), il dottor Massimiliano Petrini (Persona qualificata Igtf) e la dottoressa Elena Pancisi (responsabile Controllo qualità Officina farmaceutica Igtf).

Grazie a questa donazione l'Irst potrà arricchire la dotazione strumentale necessaria alle attività dell’officina Immuno-Gene Therapy Factory, una struttura impegnata nello studio e nella messa a punto di nuove strategie immunoterapiche, tra cui vaccini con cellule dendritiche. In particolare saranno acquisite apparecchiature utili per la valutazione e l’ingegnerizzazione dei materiali cellulari. I fondi destinati arrivano appunto dall'iniziativa portata avanti tramite l'attività dei soci, che nel catalogo di raccolta punti hanno l'opzione di donare questi ultimi anche per sostenere la ricerca e le cure oncologiche.

Miserocchi ha rimarcato come il sostegno di Coop Allenza 3.0 "aiuta in maniera concreta le opportunità che in questo luogo si sviluppano, ogni giorno, con l'impegno dei professionisti che qui lavorano. Prendo in prestito la parola 'Alleanza' presente nel vostro logo. E proprio da questo concetto che, insieme, possiamo partire per alimentare la conoscenza del lavoro di Irst. Un’azione che parte da Meldola, ma che, anche grazie al supporto della comunità, può e deve aprirsi al più ampio territorio”.

"Come cooperativa non potevamo non comprendere di quanto la ricerca scientifica abbia bisogno di supporto e sostegno, per aiutare sia le persone colpite dalla malattia che la loro rete di familiari - ha aggiunto Bianchi -. Coop ha quindi deciso di impegnarsi nella realizzazione di questo supporto e ha fatto una cosa all’apparenza banale, cioè dare ai soci la possibilità di destinare dei punti della raccolta della loro spesa alla cura e alla prevenzione oncologica. Da questa iniziativa, sono stati raccolti 106mila euro e noi, per la Romagna, abbiamo scelto Irst per l'eccellenza del lavoro che fa sul nostro territorio".