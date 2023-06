Il grande cuore dell'imprenditore della ristorazione: dal Texas a Forlì con un assegno di 50mila euro per le famiglie alluvionate

Alberto Lombardi è un imprenditore della ristorazione italiana cresciuto a Forlì, a pochi passi dall’ex cinema Odeon, che ha trovato il successo e l’affermazione culinaria a Dallas, in Texas. Nonostante questo, il suo cuore è fortemente ancorato alla sua terra d’origine, tanto da spingerlo a promuovere nella sua rete di locali statunitensi una raccolta fondi a favore della comunità forlivese alluvionata. Nelle mani del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, Lombardi ha consegnato lunedì mattina un assegno di 50 mila euro da destinare alle famiglie più colpite dalla catastrofe, frutto proprio di questa importante iniziativa benefica.

“Ringrazio di cuore Alberto e tutta la sua famiglia per aver pensato alla nostra comunità alluvionata - ha dichiarato Zattini, che ha accolto in Municipio Lombardi, la moglie Vivian e la cugina Marinella Portolani -. La somma già versata dalla famiglia Lombardi sul conto corrente aperto dal comune per l’emergenza alluvione è davvero importante e ci aiuterà nella fase della ricostruzione. La solidarietà è un valore che anima profondamente la Romagna e si trasmette di generazione in generazione, in patria ma anche oltreoceano".

"Non appena sono venuto a conoscenza dell’evento alluvionale che ha colpito Forlì e il quartiere Cava dove tuttora vive mia sorella Laura, ho pensato a cosa fare per aiutare la mia terra - ha dichiarato Lombardi -. Con mia moglie e i miei figli abbiamo deciso di scendere in campo con un gesto concreto, che fosse di beneficio alle famiglie alluvionate. La risposta da parte dei nostri clienti, partners e amici è stata incredibilmente generosa e questo è il risultato".