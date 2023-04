Ambulatori di Prevenzione Oncologica, "18mila controlli all'anno". Donati nuovi lettini per le visite

Dopo un restyling degli ambienti, reso possibile anche grazie ad "Alive", associazione molto attiva a sostegno di diversi progetti dell’ospedale Morgagni- Pierantoni, lunedì mattina è stata la volta della cerimonia di ringraziamento per l’ennesima donazione da parte della medesima Associazione, consistita in quattro lettini ambulatoriali ed uno ginecologico. La cerimonia di ringraziamento ha visto la partecipazione nella sede della Prevenzione oncologica diretta dal dottor Fabio Falcini, delle tre socie Federica Poggi, Lara Masini e Alessandra Sordi, accolte dalla Responsabile del fundraising dell’Ausl della Romagna Elisabetta Montesi, insieme al dottor Falcini con la sua equipe medico e infermieristica e la dottoressa Elena Vetri della direzione medica ospedaliera.

La ristrutturazione, caratterizzata da nuove sale d’attesa con pareti con raffigurazioni di ampio respiro e soffitti con la riproduzione del cielo illuminato con la finalità di trasmettere un senso di benessere alle pazienti che accedono alla struttura, oggi si completa con nuovi lettini ambulatoriali che vanno a rinnovare e sostituire la dotazione precedente. L’Unità Operativa è il cuore delle attività di diagnosi precoce per la prevenzione del tumore al seno.

"Contiamo circa 17-18mila accessi ambulatoriali annui per circa 90-100 accessi ambulatoriali giornalieri, nei periodi di piena attività - spiega Falcni - e i controlli a cui le donne sono sottoposte possono essere talora invasivi dal punto di vista fisico, per cui non si può prescindere, oggi, dall’avere anche la giusta accoglienza e il giusto comfort dell’ambiente di cura. Vorrei ringraziare "Alive" e tutti i sostenitori dell’Associazione, per il contributo che anche oggi hanno voluto assicurare, dando continuità al progetto di umanizzazione , quale segno evidente del senso di comunità, di appoggio e sostegno che si rinnova nel tempo".