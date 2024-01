Il Lions Club Forlì Host dona materiale didattico alla scuola media "Glauco Fiorini"

Il Lions Club Forlì Host ha donato alla Scuola media "Glauco Fiorini" di Villafranca materiale didattico e software utile per agevolare lo studio e l'inclusione scolastica di alunni affetti da autismo. "I Lions mettono i giovani al centro - dichiara la presidente del Club Alessandra Ascari Raccagni - e non a caso la donazione nasce dalla collaborazione tra il nostro sodalizio e i docenti che hanno segnalato la necessità di strumenti didattici, fattori per l’inclusione anche per alunni con disabilità. Il rapporto instaurato con la direzione scolastica e i docenti della Fiorini è per noi motivo di orgoglio, perché la scuola è luogo che promuove la persona, nonché la collaborazione con le famiglie e gli enti locali e quindi l’inclusione. Da oggi tutto ciò può essere facilitato anche da quanto le socie e i soci del Lions Club Forlì Host hanno donato all'istituto di Villafranca". Ad accogliere la delegazione del sodalizio sono stati la dirigente scolastica Sonia Maria Mastroleo e una rappresentanza dei docenti, tra i quali le professoresse Doria Baldassari, Eugenia Trotta, Benedetta Tabanelli e il professor Francesco Piro, referente per l’inclusione. Emozionante è stato l'incontro con gli studenti, avvenuto nell'aula magna ornata con gli elaborati del concorso annuale "Un poster per la Pace – Osate sognare", sempre proposto dal Lions Club Forlì Host. I ragazzi hanno ricambiato i soci Lions presenti regalando i calendari da loro prodotti, mentre la studentessa Rossella ha consegnato un apprezzatissimo omaggio realizzato per il Club.