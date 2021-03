In ricordo della mamma donano un computer alla Medicina Interna del "Morgagni-Pierantoni"

"Esprimiamo la più sincera gratitudine - dichiara la direzione sanitaria del presidio ospedaliero forlivese - per il gesto di generosità"

In ricordo della madre. Le figlie della signora Graziana Piscaglia, Cristina e Roberta, hanno donato un personal computer all'Unità Operativa di Medicina Interna dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, diretta dal dottor Maurizio Tassinari. "Esprimiamo la più sincera gratitudine - dichiara la direzione sanitaria del presidio ospedaliero forlivese - per il gesto di generosità che le figlie hanno voluto rivolgere al reparto in ricordo della loro amata mamma. Grazie alla donazione effettuata è stato possibile acquistare un computer portatile da impiegare nelle attività di reparto."