Dal colosso dei mobili gli arredi per le case degli alluvionati. Un bando per selezionare i beneficiari

Un 'gigante buono' che scende in campo per chi nella tremenda alluvione ha perso tutto con l'intento di restituire il "senso di casa". Il segmento italiano del colosso svedese dei mobili a buon mercato Ikea vuole 'ricomporre' le case degli alluvionati.I beni, in attesa di esser distribuiti, si trovano al “Centro Donazioni” della Fiera. Venerdì mattina, alla presenza dell’Assessora al welfare e politiche per la famiglia del Comune di Forlì Barbara Rossi, è avvenuta la consegna degli arredi.

Ikea Italia è impegnata, infatti, nel sostenere le comunità emiliano romagnole di Forlì, Cesena, Faenza, Imola, Ravenna e Bassa bolognese con un’importante donazione: sono oltre 2.500 i mobili, tra letti, armadi, comodini, cassettiere e scaffali, che sono stati messi a disposizione e che, grazie alla collaborazione virtuosa di istituzioni e associazioni locali, saranno consegnati a quanti nella regione hanno perso improvvisamente il luogo più importante al mondo, la loro casa. Proprio per individuare i cittadini beneficiari degli arredi donati, il Comune di Forlì ha annunciato la pubblicazione di un avviso pubblico.

"Ringrazio di cuore Ikea Italia per questa importante donazione - commenta l’assessora al Welfare, Barbara Rossi -. Si tratta dell’ennesima testimonianza della grandissima solidarietà espressa a sostegno delle comunità alluvionate. La ripartenza passa anche da qui. Moltissime delle nostre famiglie hanno perso mobili e complementi di arredo, letti, armadi, comodini e scaffalature. Ecco perché la donazione di un’azienda che produce e vende mobili è così preziosa. Nel bando, caratterizzato da procedure snelle e criteri semplici, vengono definite le modalità e i tempi di ripartizione di queste donazioni, gestite in collaborazione con Top Service”.

“Fin dal nostro arrivo, l’Emilia-Romagna ci ha accolti facendoci sentire a casa - dichiara Gezim Cani, Responsabile negozio Ikea Rimini -. Per questo, in un momento estremamente difficile come quello che stanno affrontando i cittadini di questo territorio, sentiamo la responsabilità di essere al loro fianco per sostenerli, insieme alle associazioni e alle istituzioni locali. Restituire un senso di casa a chi ha perduto la propria è un impegno che portiamo avanti da molti anni in Italia e che oggi vogliamo rinnovare con questa iniziativa a favore dell’intera comunità forlivese".

L’iniziativa di Ikea Italia a favore della popolazione dell’Emilia-Romagna rientra nel più ampio progetto “Un posto da chiamare casa”, un modello virtuoso di collaborazione con associazioni e istituzioni locali, per riqualificare e arredare spazi inutilizzati o da rinnovare, trasformandoli in luoghi di accoglienza da restituire alla comunità. In oltre 10 anni sono più di 750 i progetti sociali che Ikea ha contribuito a realizzare in Italia. Ikea è presente in Emilia-Romagna con tre negozi, a Bologna, Rimini e Parma, e il Distribution Center di Piacenza, uno dei più grandi centri logistici di Ikea in Europa, che serve i clienti italiani e 70 negozi in 16 Paesi in Europa, Medio Oriente e Africa, e da dove sono stati movimentati i 250 metri cubi di merce donata.