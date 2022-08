L'ultimo gesto di generosità di un 50enne: muore, dona gli organi e salva la vita a 4 persone

L'ultimo gesto di generosità prima di perdere la vita: mettere la firma sull'espianto degli organi per salvarne altre. E' la decisione presa da un cinquantenne, che ha consentito a quattro persone in lista d'attesa di ricevere un organo salvavita. L'operazione di prelievo degli organi è stata effettuata nel fine settimana di Ferragosto all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. L'equipe dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione ha prelevato cuore, fegato, reni e cornee.

"Il percorso è stato portato perfettamente a termine, grazie alla professionalità e all'impegno di tutti gli operatori coinvolti", spiega l'Ausl Romagna, che parla di gesto "di grande altruismo e generosità del paziente e della famiglia, che ha dimostrato, ancora una volta, il senso civico della nostra popolazione e ha consentito, a quattro persone in lista d'attesa, di ricevere un organo salvavita. Molte persone sono in attesa di trapianto e gesti come questo ricordano che donare organi e tessuti significa restituire a tanti un'opportunità di vita".