All'ospedale "Morgagni-Pierantoni" un'altra donazione a cuore fermo con la tecnica innovativa Ecmo

Eseguito all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì un altro espianto multiorgano e multitessuto a cuore fermo nell'ambito del progetto Ecmo Romagna (Extra Corporeal Membrane Oxygenation, ossigenazione extracorporea a membrana). Martedì scorso, in collaborazione con i professionisti dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Cesena, si è eseguita infatti una donazione a cuore fermo, con prelievo multiorgano e multitessuto. L’Ecmo team aziendale, coordinato dal dottor Alessandro Circelli dell'Unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Cesena, ha portato a termine il percorso donativo tramite "tecnica Ecmo". L’Ausl Romagna ha fortemente creduto in questo progetto, che rappresenta una innovazione in campo nazionale.

"Ringrazio l'Ecmo team Romagna giunto dall'ospedale di Cesena - spiega il dottor Stefano Maitan, direttore dell'Unitò Operativa di Anestesia e Rianimazione di Forlì - per averci permesso di realizzare questo espianto, tutta la squadra di Anestesia e Rianimazione di Forlì e Cesena, che hanno, come sempre, lavorato in stretta collaborazione e sottolineo la compartecipazione alla procedura di più figure professionali, personale di sala operatoria, personale medico e tecnico di radiologia. Ringrazio anche l' Ufficio di Coordinamento di Donazione Locale e il personale della Sala operatoria di Forlì, i chirurghi vascolari di Forlì e Cesena, il Centro Trasfusionale di Forlì e Cesena e la Radiologia di Forlì".