Il ricordo di Diego Dall'Ara vive anche attraverso un gesto di solidarietà: donato un pulmino per il trasporto di pazienti

Una donazione nel nome di Diego Dall’Ara, scomparso prematuramente nel 2020. Nei giorni scorsi si è svolta a Casemurate la cerimonia di donazione di un pulmino Ducato con sollevatore, in grado di trasportare due carrozzine e con ulteriori 5 posti a sedere, al Gruppo Forlivese dell’Associazione Sos Taxi, associazione di volontari che opera da Forlì fino a Pesaro per aiutare tutti coloro che sono impossibilitati a recarsi autonomamente presso case di cura ed ospedali per visite e controlli. Il dono è stato elargito, come si legge nelle diciture apposte sul mezzo stesso, in memoria di Diego Dall’Ara dalla famiglia e dagli amici di Casemurate.

Erano presenti alcuni degli amici di Diego (Gianfranco Argnani, Nazario Benini Nazario e Daniele Raffoni) e, per la famiglia, le sorelle Edda e Sabrina e Fausto Bondanini. Diego, morto prematuramente nel 2020, aveva continuato, insieme agli amici, a curare il circolo dei repubblicani organizzandovi annualmente varie iniziative, in particolare l'appuntamento conviviale nel mese di febbraio in ricordo della "Repubblica romana" del 1849. Gli organizzatori del gesto benefico hanno ritenuto, oltre a mantenere vivo il ricordo di Diego, anche di onorare gli ideali di fratellanza e senso civico che vengono tenuti vivi nelle famiglie sull'esempio di Aurelio Saffi e Giuseppe Mazzini.