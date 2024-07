Morì in uno schianto sulla via Emilia, la sua passione per il "Blood Bowl" si trasforma oggi in beneficenza

La famiglia di Maicol Visani, un 37enne imolese morto in un incidente stradale nell'agosto del 2023 sulla via Emilia tra Faenza e Forlì, ha deciso di devolvere i proventi di una raccolta fondi al quartiere Romiti, per acquistare beni utili al quartiere dopo l'alluvione. La decisione è stata quella di supportare la ripartenza di un centro di aggregazione che è stato devastato durante l'alluvione, in particolare è stato acquistato un impianto audio completo per la sala polifunzionale di via Locchi 9. La somma raccolta è stata consegnata da Davide Gottuso in rappresentanza dei giocatori di Blood Bowl e degli amici di "Owen" (come veniva chiamato Maicol Visani), al coordinatore Stefano Valmori e al vice coordinatore Maurizio Naldi.

La somma proviene da raccolta di beneficenza tenuta dagli organizzatori della Tilean Team Cup di Blood Bowl, che si è svolta a fine maggio a Genova. Il Blood Bowl è un gioco che rappresentava una grande passione per "Owen", un grande gioco da tavolo, creato quasi 40 anni fa dall'azienda britannica Games Workshop come parodia del football americano e ambientato in uno dei suoi mondi fantasy di Warhammer. Visani era membro del Team Italia 2022 e Campione d’Italia di questo gioco con il suo team, i "Masters of Tilea". Nel corso dell'evento di Genova sono stati raccolti 2.140 euro che la famiglia ha deciso devolvere in beneficenza ed in particolare dando continuità ad una delle ultime azioni di volontariato del 37enne, il sostegno come "angelo del fango" alla città di Forlì, colpita dall'alluvione.

Contestualmente è stata consegnata anche una targa commemorativa della Tilean Team Cup di Blood Bowl di Genova e di Maicol, che si trova già presso il comitato di quartiere, dal quale fanno sapere che la nuova sala polifunzionale sarà inaugurata indicativamente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno e che quando avverrà lo spostamento del materiale disimballato la targa sarà esposta e sarà invitata la famiglia di Maicol e alcuni rappresentanti di Blood Bowl della zona per una piccola cerimonia.