Il grande cuore dell'associazione "Poldo and Friends" per le scuole alluvionate di Cava e Romiti: raccolti 20mila euro

Sono diverse le iniziative di solidarietà svolte dall'Associazione Poldo and Friends, nata nel 2019 in memoria di Alessio Mosconi (per tutti Poldo), per far fronte all'emergenza alluvione. E proprio all’indomani delle inondazioni che hanno sconvolto la città il 16 e 17 maggio scorso, l’associazione si è messa subito in moto lanciando una raccolta fondi denominata “Sosteniamo le Scuole alluvionate di Forlì”, per far sì che i bambini di Forlì avessero al più presto tutto il necessario per tornare a scuola con serenità. I risultati della campagna di fundraising sono stati sorprendenti: complessivamente si sono raccolti ben 28.500 euro, alcuni dei quali sono stati utilizzati per le prime emergenze: a fine maggio l’Associazione ha acquistato materiali di prima necessità e attrezzature per una spesa complessiva di euro 3.500, consegnati direttamente al centro di smistamento attivo (presso la Fiera di Forlì) e alle famiglie alluvionate. Qualche settimana dopo ha acquistato 10 idropulitrici (investimento di euro 5.000) che sono state donate parte all’Istituto Comprensivo numero 5 “Tina Gori” e parte al Comitato di Quartiere della stessa Cava, che ha provveduto ad offrirle in comodato gratuito alle persone che ne facevano richiesta.

La parte più consistente di quanto raccolto è stata formalmente consegnata nel corso di un evento, che si è svolto sabato scorso alla scuola Media “G. Mercuriale” dei Romiti, dove alcuni membri dell’associazione, alla presenza di Stefania Temeroli, direttore dei servizi generali e amministrativi dell’Istituto, e di Stefano Valmori, coordinatore del Comitato di Quartiere, interlocutore con il quale l’Associazione si è messa fin da subito in contatto per essere indirizzata sulle immediate necessità, ha consegnato il contributo di 20mila euro alla dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo, Daniela Bandini, che nell’occasione ha illustrato come verranno destinate queste importanti risorse economiche.

Ben 10mila euro verranno destinati alla Scuola Primaria “Livio Tempesta” (quartiere Cava) per il ripristino della Biblioteca, una volta terminati gli interventi edilizi (presumibilmente nel prossimo anno scolastico) mentre gli altri 10mila saranno destinati alla Biblioteca della Scuola Primaria “P. Squadrani” anch’essa soggetta ad un ingente intervento di ristrutturazione. "Come associazione - spiega Elisa Tommasini, vice presidente dell’associazione - siamo molto soddisfatti di questa donazione, anche per un aspetto che ci crea molta emozione: il nostro amico Poldo, ogni anno a Natale, era solito regalare ai figli degli amici proprio dei libri. E’ quindi significativo che la donazione sia destinata alla valorizzazione delle biblioteche, per giunta una delle due scuole, vide lo stesso Poldo in veste di alunno”.

Le risorse economiche raccolte dall’Associazione per l’emergenza alluvione hanno più provenienze: vi ha contribuito l’Associazione stessa con 5.000 euro e con i fondi raccolti durante diversi eventi, poi sono frutto di donazioni di privati, aziende e altri enti del Terzo Settore locale, tramite bonifici ed elargizioni sulla piattaforma di crowfunding GoFundMe. Importanti risorse provengono anche da altre regioni (Veneto, Piemonte e Lombardia), messe a disposizione da organizzazioni desiderose di contribuire a progetti solidali verso gli alluvionati romagnoli.

Sono diverse le iniziative benefiche svolte dall’Associazione Poldo and Friends. La realizzazione di un parco giochi in un’area comunale del Quartiere Cava poi successivamente, adiacente al parco, il campo da calcetto entrambi molto frequentati dai bambini e famiglie del quartiere. Durante l’emergenza Covid-19 ha avviato una raccolta fondi per la Rianimazione dell’ospedale “Morgagni-Pierantoni” di Forlì, raccogliendo circa 27 mila euro serviti all’acquisto di dispositivi medici necessari per l’emergenza sanitaria. Lo scopo dell’Associazione è quello di continuare semplicemente ad aiutare tutti, come ha sempre fatto l’amico che non c’è più. E’ senza scopo di lucro ed è stata costituita, secondo lo statuto, con il fine di raccogliere fondi per finanziare progetti di solidarietà in nome dall’amico Poldo. L’Associazione è presente su Facebook, Instagram e sul sito www.poldoandfriends.it