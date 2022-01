Due anni fa la scomparsa: il ricordo di Loris Pasi nelle vite delle persone con diabete

Loris Pasi era molto amato a Vecchiazzano ed è venuto a mancare a fine del 2019, quando la pandemia Covid-19 era ancora un’eco lontana. In questi due anni il mondo di ognuno è cambiato, ma sono rimaste immutate la generosità e la sensibilità di chi sa che con un gesto importante, come una donazione in memoria, è possibile salvare delle vite. Perché sono vite salvate le vite di chi in questi anni ha potuto, grazie alla donazione di Cpie in memoria di Loris Pasi, godere dei progetti dell’associazione Diabete Romagna che mettono la persona con diabete al centro perché non si senta sola ad affrontare gli ostacoli che una malattia cronica così complessa e disarmante impone.

Cpie ha nuovamente voluto raccogliere la testimonianza di vita di Loris Pasi e continuare il percorso di attenzione e sostegno all’altro da lui intrapreso a favore di chi nella vita si trova a combattere con una patologia cronica per la quale non esiste guarigione. Cpie, del figlio di Loris, Cristian Pasi, con un’importante donazione all’associazione Diabete Romagna, sarà anche quest’anno protagonista del sostegno a quelle famiglie che vivono il diabete con grande forza e dignità nonostante tutti gli ostacoli di una malattia per la quale non esiste guarigione e che mette a dura prova per tutte le insidie che nasconde.

“La donazione di Cpie di Cristian Pasi, è non solo un aiuto concreto fondamentale in un periodo storico così complesso come quello che stiamo vivendo, ma è per noi la motivazione a trovare sempre nuove strade per dare risposta alla sofferenza che una malattia come il diabete impone - afferma Pierre Cignani, presidente associazione Diabete Romagna -. La parola cronicità quando associata alla parola malattia dà chiaramente la dimensione di cosa significhi dover cambiare atteggiamento nei confronti della vita perché quello che ti è capitato non è modificabile, non ha una soluzione, allora la soluzione diventa comprendere, accettare, convivere e trovare il modo per gestire e solo insieme è possibile farlo".

Grazie alla donazione di Cpie, il sorriso di Loris continuerà a vivere nei sorrisi dei tanti bambini, adulti e persone non autosufficienti con diabete per fare in modo che la malattia non decida mai delle loro vite. Per avere ulteriori informazioni sui progetti dell’associazione Diabete Romagna www.diabeteromagna.it, info@diabeteromagna.it e 388 161 3262.