Nel reparto di Pediatria c'è anche una "Collegoteca": mattoncini colorati stimoleranno la creatività dei bimbi

Una "Collegoteca" nel reparto di Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, dove si possono trovare set di mattoncini diversi e variegati che i bambini potranno utilizzare nella loro camera, o nelle zone gioco comuni. A donarla è stata l'associazione "Collego". Durante il ricovero è importante stimolare il bambino a coltivare la propria creatività, esprimendo nelle storie e nei giochi le proprie emozioni, paure e desideri. Una volta ultimata la realizzazione, i mattoncini potranno essere igienizzati e verranno messi nuovamente a disposizione di altri bambini e le istruzioni cartacee potranno essere sostituite da quelle in formato digitale, scaricabili gratuitamente dal sito Lego.

Insieme ai set è stata donata al reparto la mascotte dell’associazione, una nave di mattoncini dal nome significativo: “Hope, Speranza”. “Questa nave agile e veloce ci rappresenta - ha detto il presidente dell’Associazione Collego, Giorgio Perrucci - perché ci sentiamo come un equipaggio che intraprende un’avventura senza fine, con l’obiettivo di portare gioia a chi ha meno motivi di sorridere. Nel nostro viaggio abbiamo previsto tante tappe interessanti fatte di mostre, spettacoli, iniziative per i bambini. Questi ultimi, in particolare il loro sorriso, sono la spinta, o meglio il carburante che ci fa proseguire in questa avventura".

L’associazione "Collego" aveva donato questo set Lego anche a tutti i piccoli pazienti che hanno passato la giornata di Natale in reparto, accompagnando il dono con un messaggio di augurio e speranza, affinché questo “soggiorno” potesse rappresentare solo una tappa all’interno di un lungo e felice cammino di vita. Quando la degenza è terminata, ogni bambino ha potuto portare con sé il suo set, un regalo che gli ricorderà la sua forza e il suo coraggio.

I bambini e le loro famiglie sono stati poi invitati come ospiti agli eventi futuri per esporre il set donato. All’inaugurazione, la delegazione dell’Associazione Collego, tra cui il presidente Perrucci, Andrea Antonelli e Letizia Zagnoli, è stata accolta dal direttore della Pediatria forlivese, Enrico Valletta,che ha ringraziato i rappresentanti dell’Associazione per la generosa iniziativa, che aiuterà ad allietare le giornate dei piccoli ricoverati.