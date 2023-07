Dagli elettrodomestici ai giochi per bambini: tante donazioni alle famiglie alluvionate dei Romiti

I Seniores del Gruppo Electrolux hanno consegnato giovedì al quartiere Romiti piccoli elettrodomestici (aspirapolvere, ferri da stiro, purificatori d‘aria, aspirapolvere a carrello, scope elettriche e frullatori) per le famiglie maggiormente colpite dall'alluvione. Il quartiere, insieme alla comunità parrocchiale, provvederà alla distribuzione. A questa prima donazione ne seguirà nei prossimi giorni un’altra di pari entità in favore del quartiere Foro Boario - San Benedetto. Il sostegno al territorio rientra tra i valori fondanti non solo dei Seniores del lavoro Electrolux, ma dell’intero Gruppo che, oltre ad aver donato i piccoli elettrodomestici destinati ai quartieri, ha attivato una serie di ulteriori iniziative a favore del territorio e dei propri dipendenti, come la donazione dei principali elettrodomestici ai propri dipendenti colpiti dall’alluvione e un’altra, di carattere economico, alla protezione civile.

Anche giochi per i bimbi

Ma non è l'unica donazione. "Osservatorio Granata", trasmissione web che va in onda ogni martedì sera, come promesso se è recato in Emilia Romagna a consegnare tutto il materiale raccolto in questo mese alla popolazione alluvionata. Ha fatto tappa a Sant'Agata sul Santerno al mattino e nel pomeriggio - affiancati dal quartiere Romiti e dal toro Club Forlì Granata Alessandro Gaz Gazzoni (anche esso alluvionati) - si sono recati al quartiere per la consegna dei beni raccolti alla popolazione. Hanno concluso la serata con la consegna di giocattoli agli oltre 50 bambini che hanno partecipato al torneo nell'ambito della Festa dello sport organizzato dalla Polisportiva Polis di Pievequinta al campo sportivo intitolato al Grande Torino.