Doni alle famiglie bisognose: distribuiti dal Lions Club "Giovanni de Medici" oltre sessanta pacchi natalizi

In occasione delle festività, il Lions Club “Giovanni de Medici” in collaborazione con il Comune di Forlì, ha distribuito oltre sessanta pacchi natalizi destinati a più di quaranta famiglie, alcune delle quali particolarmente numerose. Il progetto, che è stato realizzato in collaborazione con "Sottobosco Romagna Toscana", ha voluto contribuire a portare un momento di sollievo e di vicinanza a famiglie particolarmente segnate dall'attuale situazione di crisi. "Un gesto concreto che significa condivisione delle difficoltà e vicinanza - spiega il presidente del Club, Leo Gaspari -. I destinatari, la cui identità è ovviamente riservata, sono stati individuati in collaborazione con gli uffici comunali dell'assessorato al Welfare".