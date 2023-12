Il grande cuore del Ferrari Club Forlì: doni per i bimbi della Pediatria

Il vessillo del Cavallino Rampante. Tante pacchetti da scartare. Continuano le iniziative di solidarietà per la Pediatria dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Nel martedì di Santo Stefano il presidente del Ferrari Club Forlì, Piero Gardini, ha consegnato doni per tutti i piccoli pazienti a nome di tutti i soci del club. "Sono i più piccoli e fragili a dare le più grandi emozioni - le parole di Gardini -. Un grazie ai medici, infermieri e a tutti coloro che lavorano non solo nel reparto di Pediatria, ma in tutti i reparti di tutti gli ospedali". Il Ferrari Club Forlì è nato nel 1981 da un'idea dell'ex presidente Nino Ninucci, scomparso nel novembre 2020. Gardini è stato recentemente confermato alla presidenza. Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere al negozio "Magic Model" di Forlì (telefono 054327891, mail magic.model@tin.it).