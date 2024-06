Donna maltrattata da 9 mesi non trova una casa: "Nessuno mi aiuta: spendo tutto lo stipendio per vivere in albergo"

“In nove mesi nessuno mi ha aiutata a trovare una casa nonostante sia in condizioni disperate e ora sono costretta e vivere in albergo, spendendo quasi tutto il mio stipendio: non so quanto potrò continuare a vivere in questa maniera”. Gloria, nome di fantasia per proteggere la sua identità, sta ancora combattendo per trovare una abitazione dove poter vivere con il figlio, provando così a chiudere il momento difficile che sta vivendo dallo scorso ottobre, quando dopo essere stata picchiata dall’ex convivente, si è dovuta cercare un nuovo tetto sotto cui vivere. Ogni tentativo però è stato vano.

Dalle agenzie che chiedono un contratto a tempo determinato per dare un affitto, ad altre sistemazioni come le case famiglia che non sono consone alla sua situazione, Gloria ha provato a cercare aiuto in ogni modo, ma dopo nove mesi lo scenario è addirittura peggiorata. “Il Comune del paese in cui vivo mi ha detto che sono in lista per le case popolari dal 2019 e che quindi non posso far altro che aspettare – spiega Gloria – mentre il Centro Donne e gli assistenti sociali non mi hanno mai dato un vero aiuto. Anzi, con una assistente sociale ho anche litigato perché per parlarmi voleva che la raggiungessi, ma non posso permettermi di pagare neanche 5 euro per l’autobus, perché non ho più l’automobile e ogni centesimo lo devo tenere per pagare l’albergo nel quale vivo. Perché non poteva farmi una semplice telefonata?”.

E aggiunge: "Usavo un'automobile non mia, mi era stata prestata dalle persone che mi ospitavano qualche tempo fa e mi serviva anche come luogo per dormire. Nonostante pagassi tutte le spese come l’assicurazione, un giorno hanno deciso di tenersela e così sono ora costretta ad andare al lavoro in bicicletta sia che piova sia che ci sia il bel tempo. L’altro giorno, tra l’altro, mi si è rotta e sono tornata a piedi impiegando un’ora e mezza e rientrando alle 23.30”.

Adesso dove vive? “Dove capita, ma principalmente in albergo anche se 50 euro al giorno sono davvero tanti e in questo modo spendo quasi tutto il mio stipendio. Mio figlio viene spesso a trovarmi e vorrebbe aiutarmi ma purtroppo non può perché è piccolo. Sono davvero disperata: ho un lavoro, guadagno e pago le tasse come tutti, ma nessuno mi viene incontro per darmi un’abitazione che è l’unica cosa che chiedo”.

Ed ancora: “Ho iniziato questo nuovo lavoro a marzo e al momento è a tempo determinato, perché l'indeterminato arriverà non prima di un anno dopo che avranno valutato il mio operato, la classica situazione che accade in tante aziende. Magari passare a tempo indeterminato potrebbe aiutarmi, ma non posso aspettare così tanto tempo”. Ed infine: "Sono davvero disperata, perché non so più a chi rivolgermi avendo provato tutte le strade. Sono stanca e sfinita. Credo che la casa sia un diritto di tutti e che si debbano aiutare le persone nelle mie condizioni. Per il momento non posso far altro che mettere da parte i soldi per il futuro, sperando che mi possano servire per pagare un affitto, ma sinceramente ho quasi perso le speranze”.